ΠΑΙΔΕΙΑ

Μαθήτρια από τον Εύοσμο μεταξύ των πέντε πρεσβευτών της Ελλάδας στη Διεθνή Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων

THESTIVAL TEAM

Ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τον Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου αλλά και για όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας φέρνει η μαθήτρια της Β’ τάξης του 1ου ΓΕΛ Ευόσμου, Αναστασία Βελαώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, αποτελεί μία από τους πέντε μαθητές/τριες σχολείων της χώρας, που επιλέχθηκαν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Διεθνή Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, η οποία θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 29 Μαρτίου 2026, στο Pordenone της Ιταλίας.

Να σημειωθεί ότι η Αναστασία Βελαώρα είναι η μοναδική από τους πέντε επιλεχθέντες που φοιτά σε δημόσιο ελληνικό σχολείο. Οι άλλοι τέσσερις είναι μαθητές/τριες ιδιωτικών ελληνικών σχολείων.

Η Αναστασία Βελαώρα έλαβε μέρος με άλλους 119 μαθητές/τριες στην 50η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας, η οποία επέλεξε τους πέντε πρεσβευτές μας.

Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελεί ύψιστη τιμή και υποχρέωση για τους μαθητές/τριες και τα σχολεία τους. Παράλληλα, προσφέρει πολλές ευκαιρίες στους έφηβους «βουλευτές» και αναπτύσσει τις δεξιότητές τους.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για όλους τους δημότες Κορδελιού – Ευόσμου η πολύ σημαντική διάκριση που πέτυχε η Αναστασία, ένα κορίτσι από τον τόπο μας, σε πανελλαδικό επίπεδο. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα εκπροσωπήσει επάξια τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων», ανέφερε ο δήμαρχος Κορδελιού- Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

Ο δήμαρχος δέχτηκε την Αναστασία Βελαώρα στο γραφείο του και τη συνεχάρη για την επιτυχία της. Της χάρισε και ένα λεύκωμα του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου, προκειμένου να το έχει μαζί της στην Ιταλία και να προβάλλει τον τόπο της.

