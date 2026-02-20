ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Παραμένει στέλεχος του ΚΚΕ ο φοιτητής που γρονθοκόπησε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής στο ΑΠΘ;

Νέα ανακοίνωση για την επίθεση που κατήγγειλε χθες σε βάρος του προέδρου του συλλόγου φοιτητών της Ιατρικής του ΑΠΘ, εξέδωσε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Σε χθεσινή της ανακοίνωση η ΔΑΠ κατήγγειλε την επίθεση υποστηρίζοντας πως δράστης αυτής ήταν ένα μέλος της Πανσπουδαστικής. Στη σημερινή της ανακοίνωση η ΔΑΠ απευθύνεται προς τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, κ. Κουτσούμπα, διερωτώμενη αν “παραμένει στέλεχος του ΚΚΕ ο φοιτητής που γρονθοκόπησε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής;”, ενώ τονίζει πως “η βία, απ’ όπου κι αν προέρχεται, δεν γίνεται ανεκτή”.

Η σημερινή ανακοίνωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ:

«Παραμένει στέλεχος του ΚΚΕ ο φοιτητής που γρονθοκόπησε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής;»

Αναλυτικά το δελτίο τύπου:

“Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Θεσσαλονίκης καταγγέλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό απρόκλητης, αναίτιας και αήθους σωματικής επίθεσης που δέχθηκε έξω από τη Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής.

Ο θύτης της συγκεκριμένης επίθεσης είναι γνωστός, εκλεγμένος με την Πανσπουδαστική Κ.Σ. και μέλος της ΚΝΕ.

Κύριε Κουτσούμπα, ώρες μετά το συμβάν, ο εν λόγω φοιτητής, παραμένει ακόμα κομματικό σας στέλεχος;

Αν το ΚΚΕ, μια κοινοβουλευτική δύναμη, δεν διαχωρίσει με σαφήνεια τη θέση του καταδικάζοντας χωρίς περιστροφές το περιστατικό, σημαίνει ότι τέτοιες συμπεριφορές όχι μόνο γίνονται επιτρεπτές αλλά τυγχάνουν και σιωπηρής επιδοκιμασίας στο εσωτερικό του κόμματος.

Οι γροθιές στο πρόσωπο που συνιστούν απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, οι ύβρεις και οι συκοφαντικοί χαρακτηρισμοί είναι ξεκάθαρα πράξεις ωμής βίας.

Και η βία, απ’ όπου κι αν προέρχεται, δεν γίνεται ανεκτή.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και οι Πρυτανικές Αρχές θα πρέπει να διερευνήσουν το περιστατικό με τις προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες, και να αποδώσουν ευθύνες σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο”.