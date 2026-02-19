ΑΠΘ: Η ΔΑΠ καταγγέλει άγρια επίθεση και στοχοποίηση μελών της από μέλη της Πανσπουδαστικής

Άγρια οργανωμένη επίθεση, σωματική βία και στοχοποίηση φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Η φοιτητική παράταξη περιγράφει στην ανακοίνωσή της, ένα περιστατικό που έλαβε χώρα έξω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν, το επεισόδιο σημειώθηκε κατά την αποχώρηση μελών της ΔΑΠ από τον χώρο της βιβλιοθήκης. Ομάδα μελών της Πανσπουδαστικής φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στους φοιτητές, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Μάλιστα αναφέρουν ότι τα μέλη της Πανσπουδαστικής βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό με κινητά τηλέφωνα, με σκοπό «τη δημόσια στοχοποίηση». Όπως τονίζουν, μέλος της οργάνωσης δέχτηκε γροθιά στο πρόσωπο όταν ζήτησε να σταματήσει η βιντεοσκόπηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σήμερα, ο αριστερόστροφος φασισμός έδειξε για ακόμη μια φορά το σκοτεινό του πρόσωπο, με θλιβερή πρωταγωνίστρια την Πανσπουδαστική.

Καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το σοβαρό περιστατικό οργανωμένης στοχοποίησης και σωματικής βίας που σημειώθηκε έξω από την κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, σε βάρος μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Κατά την αποχώρησή τους από τον χώρο της βιβλιοθήκης, μέλη της Οργάνωσής μας δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από ομάδα μελών της Πανσπουδαστικής, οι οποίοι προέβησαν σε υβριστικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τους «δολοφόνους» με αφορμή την εθνική τραγωδία των Τεμπών, ενώ την ίδια στιγμή βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό, με προφανή στόχο τη δημόσια στοχοποίηση.

Όταν μέλος της Οργάνωσής μας ζήτησε να σταματήσει η βιντεοσκόπηση, επισημαίνοντας ότι δεν συναινεί στην καταγραφή του, δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο.

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί «ένταση», ούτε «πολιτική αντιπαράθεση». Πρόκειται για ωμή πράξη τραμπουκισμού και βίας. Η οργανωμένη στοχοποίηση φοιτητών, η σπίλωση της προσωπικότητάς τους και η χρήση σωματικής βίας συνιστούν επικίνδυνη εκτροπή που δεν μπορεί και δεν θα γίνει ανεκτή. Είναι ό,τι πιο οικτρό και οπισθοδρομικό έχει να επιδείξει το φοιτητικό κίνημα.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μετατρέψει το Πανεπιστήμιο σε χώρο φόβου και βίας. Δεν θα επιτρέψουμε την εργαλειοποίηση μιας εθνικής τραγωδίας για την εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων και τη δημιουργία κλίματος μίσους και διχασμού.

Η Δημοκρατία δεν φιμώνεται με γροθιές. Δεν τους φοβόμαστε, ούτε κάνουμε βήμα πίσω. Τραμπουκισμοί, επιθέσεις και κάθε είδους φασιστικές συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στις Σχολές μας. Το Πανεπιστήμιο έχει αλλάξει σελίδα και σε λίγους μήνες, στις φοιτητικές εκλογές, οι πραγματικοί φοιτητές θα δωσουν για ακόμη μια φορά τη δική τους απάντηση με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο, λέγοντας ηχηρό «όχι» στο φόβο και ενισχύοντας την μόνη Οργάνωση που αγωνίζεται καθημερινά για ένα σύγχρονο, ελεύθερο και ασφαλές ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Ζητούμε την άμεση εκκίνηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών, προκειμένου το περιστατικό να διερευνηθεί σε βάθος και να αποδοθούν οι αντίστοιχες ευθύνες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε παρόμοιες συμπεριφορές να μην επαναληφθούν στο μέλλον και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η ασφάλεια της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το Πανεπιστήμιο αποτελεί χώρο ελεύθερης έκφρασης και δημοκρατικής συνύπαρξης για όλους τους φοιτητές. Και έτσι θα παραμείνει.