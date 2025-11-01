MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Πέτρος Κωστόπουλος για Βανδή και Μπισμπίκη: “Δεν είναι ανάγκη να διαφημίζουν τη σχέση τους στα social media”

|
THESTIVAL TEAM

Τη δική του γνώμη για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την προβολή της σχέσης τους η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, θέλησε να εκφράσει ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Ο γνωστός παρουσιαστής και πρώην εκδότης κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» αναφέρθηκε στο ζευγάρι με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι που πραγματοποίησε η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Ρώμη.

Μάλιστα, ο Πέτρος Κωστόπουλος ανέφερε εμμέσως ότι για να διαφημίζουν τη σχέση τους ίσως κάτι να συμβαίνει.

«Έχω μια μικρή ένσταση. Είναι γλυκές οι εικόνες. Είναι ωραίες πολύ. Αλλά γενικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι όταν έχουν μια σχέση και είναι καλά, δεν είναι ανάγκη όλη την ώρα να τη διαφημίζουν στα social media. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη κάποτε ότι όσοι διαφημίζουν πολύ τον έρωτά τους δημοσίως κάποιο άλλο ζόρι τραβάνε», είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Και για τα προσωπικά μου δεν θα πήγαινα ποτέ στη Ρώμη. Στα Τζουμέρκα μπορεί να πήγαινα και 50 φωτογραφίες με την αγαπημένη μου δε θα ανέβαζα», είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Βασίλης Μπισμπίκης Δέσποινα Βανδή Πέτρος Κωστόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 11 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΕΛΑΣ: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τα χθεσινά επεισόδια στα Εξάρχεια

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

H Cardi B παραδέχεται ότι δεν έχει λουστεί για 3 μήνες και προκαλεί σοκ στα social

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Σαλαμίνα: “Ήταν αποτρόπαιο, η μητέρα μου ήταν ανήμπορη να παλέψει”, λέει η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε από ληστές

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Καλαμάτα: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 76χρονος που του επιτέθηκε ροτβάιλερ