Πέτρος Κωστόπουλος για Βανδή και Μπισμπίκη: “Δεν είναι ανάγκη να διαφημίζουν τη σχέση τους στα social media”

Τη δική του γνώμη για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την προβολή της σχέσης τους η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, θέλησε να εκφράσει ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Ο γνωστός παρουσιαστής και πρώην εκδότης κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» αναφέρθηκε στο ζευγάρι με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι που πραγματοποίησε η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Ρώμη.

Μάλιστα, ο Πέτρος Κωστόπουλος ανέφερε εμμέσως ότι για να διαφημίζουν τη σχέση τους ίσως κάτι να συμβαίνει.

«Έχω μια μικρή ένσταση. Είναι γλυκές οι εικόνες. Είναι ωραίες πολύ. Αλλά γενικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι όταν έχουν μια σχέση και είναι καλά, δεν είναι ανάγκη όλη την ώρα να τη διαφημίζουν στα social media. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη κάποτε ότι όσοι διαφημίζουν πολύ τον έρωτά τους δημοσίως κάποιο άλλο ζόρι τραβάνε», είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Και για τα προσωπικά μου δεν θα πήγαινα ποτέ στη Ρώμη. Στα Τζουμέρκα μπορεί να πήγαινα και 50 φωτογραφίες με την αγαπημένη μου δε θα ανέβαζα», είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος.