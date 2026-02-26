Παναγιώτης Ραφαηλίδης για Ναταλία Γερμανού: Ώρες – ώρες νιώθω πως παραμερίζει την ίδια τη ζωή της

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα. Μεταξύ άλλων, μάλιστα, ο τραγουδιστής μίλησε για τη συνεργασία με την Ναταλία Γερμανού και την διάθεση να μείνει σταθερός τηλεοπτικά πλάι της.

Η Ναταλία είπε σε πρόσφατη συνέντευξη της πως είναι πολύ απαιτητική πρώτα από τον εαυτό της και έπειτα από τους συνεργάτες της.

Ταυτίζομαι, γιατί αυτό που περιέγραψε θα μπορούσε αυτούσια να είναι και η δική μου περιγραφή για τον εαυτό μου. Η Ναταλία, δε, ασχολείται τόσο με τη δουλειά που ώρες – ώρες νιώθω πως παραμερίζει την ίδια τη ζωή της. Της το υπενθυμίζω που και που, αλλά δεν νομίζω ότι με ακούει ιδιαίτερα!

Έχεις σκεφτεί για πόσο καιρό θα ήθελες να είσαι εκεί;

Για όσο καιρό θα συμμετέχω σε infotainment εκπομπή, αυτή θέλω να είναι το “Καλύτερα δε γίνεται”. Βασική προϋπόθεση, βέβαια, είναι και το να με θέλει η εκπομπή. Εάν είχα πρόταση να κάνω κάτι δικό μου, τότε μόνο θα έμπαινα σε σκέψεις.