Νίκος Συρίγος: Προφανώς όλοι μας έχουμε απιστήσει, το παραδέχομαι το λάθος μου

Με αφορμή τα όσα είπε ο Νίκος Κουρής και η Ναταλία Γερμανού περί απιστίας, ο Νίκος Συρίγος μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» την Κυριακή (30/11) αποκάλυψε πως και ο ίδιος έχει απιστήσει σε νεαρή ηλικία.

«Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ και με τη Ναταλία Γερμανού και με τον Νίκο Κουρή σε αυτό που είπαν. Αυτό που είπε ο Νίκος, ότι το θέμα είναι να μη θες να απιστήσεις, και το άλλο αυτό που είπε η Ναταλία, αν σου μπει στο μυαλό ότι θες να απιστήσεις, είναι σαν να έχεις απιστήσεις», είπε αρχικά ο Νίκος Συρίγος.

«Προφανώς όλοι μας έχουμε απιστήσει. Προφανώς. Εννοώ όταν ήμασταν μικροί. Στα 16-17 δεν είχες απιστήσει; Εγώ το παραδέχομαι το λάθος μου. Όταν είσαι σε μια φάση αναζήτησης και στα πρώτα παιχνιδίσματα του έρωτα, προφανώς και θα απιστήσεις. Δεν πάμε να παντρευτούμε από τα 17», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Νίκος Συρίγος.

Νίκος Συρίγος

