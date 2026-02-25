MENOY

MEDIA NEWS

Γρηγόρης Αρναούτουγλου: Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Εκατομμυριούχος – Άλλαξε η ζωή τους

THESTIVAL TEAM

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 για τις αλλαγές και τη φιλοσοφία του «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος;», εξηγώντας το νέο στοιχείο του παζαριού και τον δικό του ρόλο ως παρουσιαστή.

«Παίζουμε κάτι πρωτόγνωρο εδώ στον Εκατομμυριούχο. Όταν κερδίζεις το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να μπεις σε μια διαδικασία παζαριού. Του δίνω χρήματα λιγότερα από αυτά που παίρνει και πρέπει να δεχτεί χωρίς να ξέρει πότε θα σταματήσω, για να μετέχει στον τελικό και να διεκδικήσει τριακόσιες χιλιάδες», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Μια διαπραγμάτευση που έχει λίγο άγχος και για μένα, γιατί από τη μια στεναχωριέμαι που τους κόβω χρήματα, αλλά από την άλλη ο ρόλος μου είναι να είμαι σκληρός. Και πρέπει να είμαι αμείλικτος».

Ωστόσο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξεκαθάρισε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στην ουσία του παιχνιδιού: «Δεν έχω βοηθήσει ποτέ κάποιον παίκτη για να πάει παρακάτω, γιατί αυτό απαγορεύεται. Μπορώ όμως να τους βοηθήσω να κάνουν καλύτερη διαχείριση βοηθειών. Και όταν είναι κάτι εμφανέστατο και στεναχωριέμαι, προσπαθώ λίγο να το πάω προς τη σωστή απάντηση. Με μία απάντηση μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου για τα καλά. Φανταστείτε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ την επόμενη μέρα στη ζωή σας. Είναι πολλά λεφτά».

«Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Εκατομμυριούχος. Πρέπει να έχει αγγίξει περίπου τα τρία εκατομμύρια αυτά τα χρόνια. Έχουν φύγει άνθρωποι με κλάματα. Κλάματα χαράς. Άλλαξε η ζωή τους. Μόνο καλό κάνουν τα τηλεπαιχνίδια. Βοηθούν κόσμο και βοηθούν τις οικογένειες να περνάνε ωραία. Στηρίξτε τα», είπε κλείνοντας.

Διαβάστε μας στο Google News

