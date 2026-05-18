Φωκάς Ευαγγελινός για τη 10η θέση του Ακύλα στη Eurovision: Δεν κάνω τον ψύχραιμο, στενοχωρήθηκα, ήθελα να είναι παραπάνω

Τα συναισθήματά του για τη δέκατη θέση που κατέκτησε το Ακύλας στον τελικό της Eurovision, εξέφρασε ο Φωκάς Ευαγγελινός, τονίζοντας ότι θα ήθελε ο τραγουδιστής να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, η ελληνική αποστολή επέστρεψε από τη Βιέννη, με τον creative director που είχε αναλάβει τη σκηνική παρουσία του Ακύλα με το «Ferto» να κάνει δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα.

Παρότι, η ελληνική συμμετοχή συγκαταλεγόταν στα φαβορί για τις πρώτες θέσεις του διαγωνισμού, η Ελλάδα τελικά κατέκτησε τη 10η θέση, με τη Βουλγαρία και την DARA να αναδεικνύονται νικητές.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός παραδέχτηκε ότι απογοητεύτηκε από την τελική κατάταξη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ελληνική αποστολή εργάστηκε με αφοσίωση και αγάπη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως είπε: «O Ακύλας πραγματικά, τέσσερις μήνες τώρα, έχει κάνει τους Έλληνες χαρούμενους. Κι εγώ αυτό κρατάω. Δεν είναι απλό πράγμα η σκηνή της Eurovision, ούτε τα αποτελέσματα, αλλά είναι στη 10η θέση. Οκ, ούτε εγώ κάνω τον ψύχραιμο. Κι εγώ στενοχωρήθηκα. Κι εγώ ήθελα να είναι παραπάνω, αλλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, και αυτό που κάναμε, το κάναμε με πραγματική αγάπη».