MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Φωκάς Ευαγγελινός για τη 10η θέση του Ακύλα στη Eurovision: Δεν κάνω τον ψύχραιμο, στενοχωρήθηκα, ήθελα να είναι παραπάνω

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τα συναισθήματά του για τη δέκατη θέση που κατέκτησε το Ακύλας στον τελικό της Eurovision, εξέφρασε ο Φωκάς Ευαγγελινός, τονίζοντας ότι θα ήθελε ο τραγουδιστής να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, η ελληνική αποστολή επέστρεψε από τη Βιέννη, με τον creative director που είχε αναλάβει τη σκηνική παρουσία του Ακύλα με το «Ferto»  να κάνει δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα.

Παρότι, η ελληνική συμμετοχή συγκαταλεγόταν στα φαβορί για τις πρώτες θέσεις του διαγωνισμού, η Ελλάδα τελικά κατέκτησε τη 10η θέση, με τη Βουλγαρία και την DARA να αναδεικνύονται νικητές.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός παραδέχτηκε ότι απογοητεύτηκε από την τελική κατάταξη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ελληνική αποστολή εργάστηκε με αφοσίωση και αγάπη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως είπε: «O Ακύλας πραγματικά, τέσσερις μήνες τώρα, έχει κάνει τους Έλληνες χαρούμενους. Κι εγώ αυτό κρατάω. Δεν είναι απλό πράγμα η σκηνή της Eurovision, ούτε τα αποτελέσματα, αλλά είναι στη 10η θέση. Οκ, ούτε εγώ κάνω τον ψύχραιμο. Κι εγώ στενοχωρήθηκα. Κι εγώ ήθελα να είναι παραπάνω, αλλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, και αυτό που κάναμε, το κάναμε με πραγματική αγάπη».

Eurovision 2026 Ακύλας Φωκάς Ευαγγελινός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Κίνα: Ισχυρός σεισμός σκόρπισε τον τρόμο – Δύο νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι στο νότιο τμήμα της χώρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Ο Κασσελάκης στηρίζει Πολάκη: Με λυπεί βαθιά που έπεσε και ο ίδιος θύμα του “Μπουζουξίδικου 2” από τους ίδιους πρωταγωνιστές

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας από σήμερα στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Δείξαμε…ηλιθιότητα, δεν θέλω να μιλήσω για το μέλλον

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Γιάννης Αϊβάζης: Μπήκε δημοσιογράφος ντυμένος γιατρός μέσα στο νοσοκομείο και έγινε χαμός, παράνοιες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τόκιο: Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε την 8η θέση με βολή στα 58,37μ.