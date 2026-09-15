Έξαλλος ο Νίκος Στραβελάκης με την Αφροδίτη Μάνου στον αέρα της εκπομπής: “Ντροπή, ντροπή! Είναι νεκρός” – Δείτε βίντεο
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Ο Νίκος Στραβελάκης έγινε έξαλλος στον αέρα της εκπομπής «10 Παντού», δεν κρατήθηκε και ξέσπασε άγρια… Αιτία ήταν η ανάρτηση που έκανε η Αφροδίτη Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Η Αφροδίτη Μάνου υποστήριξε πως δεν ήξερε ούτε τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε τα τραγούδια του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως το «λαϊκό προσκύνημα στον νεκρό Μαζωνάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε».
Ο Νίκος Στραβελάκης είπε στον αέρα του Open: «Είδα την ανάρτηση και δεν πίστευα στα μάτια μου. Καληνύχτα, κυρία Αφροδίτη Μάνου! Ντροπή! Είναι η μέρα που ετάφη ο Γιώργος Μαζωνάκης, ντροπή! Ντροπή, ντροπή! Είναι νεκρός, είναι νεκρός! Είναι νεκρός, είναι ντροπή! Λίγο σεβασμό στο νεκρό».
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