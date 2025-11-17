“Έσπασε” η Δάφνη Μπόκοτα με την ιστορία από το Πολυτεχνείο: “Θυμάμαι τα χέρια που έβγαιναν από τα παράθυρα για να πάρουν τα τρόφιμα”

Τις αναμνήσεις της από την ιστορική ημέρα της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο το 1973 μοιράστηκε η Δάφνη Μπόκοτα στον αέρα της εκπομπής “Super Κατερίνα”.

Με αφορμή την 52η επέτειο που γιορτάζεται σήμερα, Δευτέρα (17/11), στο κέντρο της Αθήνας, η γνωστή δημοσιογράφος συγκινήθηκε περιγράφοντας όσα έζησε με την οικογένειά της το μοιραίο εκείνο βράδυ.

«Επειδή ήμουν και εγώ εκεί στις 17 Νοεμβρίου, παιδάκι τότε, να πω τι θυμάμαι. Θυμάμαι τη μητέρα μου να μου ζητάει να φτιάξουμε τυροπιτάκια για τα παιδιά. Φτιάξαμε λαμαρίνες τυροπιτάκια, γεμίσαμε σακούλες με φάρμακα. Μέναμε δίπλα στα Εξάρχεια. Τα παιδιά ζητούσαν τότε από το ραδιόφωνο σακούλες με φάρμακα και τρόφιμα.

Θυμάμαι ήμουν πιτσιρικάκι, γεμίσαμε τις σακούλες, κατεβήκαμε με τη μαμά μου… Θυμάμαι τα χέρια που έβγαιναν από τα παράθυρα για να πάρουν τα τρόφιμα», αφηγήθηκε η Δάφνη Μπόκοτα με τρεμάμενη φωνή.

«Ήταν αδρεναλίνη, ελπίδα, υπόσχεση. Θυμάμαι και την επόμενη ημέρα. Είχε υπέροχη λιακάδα, βγήκα στο μπαλκόνι. Δεν έχω ακούσει ποτέ την Αθήνα τόσο σιωπηλή. Είχε μια μυρωδιά, δεν θα τη ξεχάσω ποτέ, από καμένο, χλωρίνη και δακρυγόνο. Πιο σιωπηλή και παγωμένη την Αθήνα δεν τη θυμάμαι ξανά», κατέληξε στην ιστορία της η Δάφνη Μπόκοτα στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

