Τριαντάφυλλος: Δεν θα ξανασυνεργαζόμουν με τη Χατζίδου ακόμα κι αν δεν είχα να φάω, ο άντρας της όταν δούλευε πορτιέρης τι έκανε σε κάτι παιδιά;

Τη δική του αιχμηρή απάντηση προς την Ελένη Χατζίδου έδωσε ο Τριαντάφυλλος. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα του Happy Day και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, ο οποίος του ζήτησε να σχολιάσει τη φράση της συναδέλφου του “όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια”, με αφορμή τη δική του δήλωση ότι δεν θα πήγαινε στο YFSF «για να κάνει τον κλόουν».

«Να κάτσω να απαντήσω τώρα στην Ελένη Χατζίδου; Στη Χατζίδου, που με παρακαλάει συνέχεια να της κάνω μια δήλωση και όλο της λέω, “γειά”; Δεν ξέρω γιατί τόση κακία. Με την Ελένη είχαμε συνεργαστεί παλιά», είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

«Για να μην παρεξηγηθώ, αυτό που είπα για το ΥFSF είναι ότι θα φαίνομαι εγώ σαν κλόουν αν το κάνω, όχι ότι είναι κλόουν αυτοί που το κάνουν. Εγώ δε μπορώ να το κάνω, δεν είμαστε όλοι για όλα», επισήμανε.

«Δεν θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ ξανά με την Ελένη Χατζίδου, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω. Τους πήρα τηλέφωνο αλλά δε το σήκωναν. Τα ίδια έκανε και ο άντρας της όταν ήταν πορτιέρης. Να του θυμίσω ότι όταν ήταν πορτιέρης σε ένα μαγαζί τι έκανε σε κάτι παιδιά. Να μάθει να σέβεται», κατέληξε στο αιχμηρό του σχόλιο ο Τριαντάφυλλος.