Θεσσαλονίκη: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας πήγε στην Κατερίνα Λιόλιου και τραγούδησε Σώτη Βολάνη – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Στο μαγαζί όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου διασκέδασε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, τραγουδώντας κομμάτι του Σώτη Βολάνη.

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ο stand-up comedian βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδάει η Κατερίνα Λιόλιου. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, καταγράφηκε η στιγμή που η τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή και πλησίασε στο τραπέζι του Αλέξανδρου Τσουβέλα. Αφού του έδωσε το μικρόφωνο, ο stand-up comedian είπε το κομμάτι του Σώτη Βολάνη, «Θέλω να δω».

Δείτε το βίντεο:

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έκανε ένα Instagram story ποζάροντας με την τραγουδίστρια στο καμαρίνι της. «Κάτι κάναμε και σήμερα» έγραψε.

Αλέξανδρος Τσουβέλας Κατερίνα Λιόλιου

