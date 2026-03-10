MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σπύρος Μπιμπίλας: Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έδωσε μαθήματα ήθους, εργατικότητας και χιούμορ

|
THESTIVAL TEAM

Ο Σπύρος Μπιμπίλας σε δηλώσεις του στην εκπομπή “Breakfast@star”, μίλησε για την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη, αλλά και για τον Ακύλα.

«Ο Χρήστος Βαλαβανίδης ήταν ένα πολύ σπουδαίο άτομο, πολύ σπουδαίος ηθοποιός και πολύ καλός φίλος. Μέσα από τη ζωή του, έδωσε μαθήματα ήθους, εργατικότητας και χιούμορ», είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε στη συνέχεια: «Το τραγούδι του Ακύλα είναι ένα μοντέρνο πράγμα ενός νέου ανθρώπου, είμαι υπέρ της δημιουργίας από νέους ανθρώπους. Μακάρι να πάει καλά».

Σπύρος Μπιμπίλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Flyover: Νέος 48ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας σε τμήμα της Περιφερειακής Οδού – Πότε και πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά για τον γάμο της: Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του, εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων

ΔΙΕΘΝΗ 22 λεπτά πριν

Ζελένσκι: Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21 ώρες πριν

Χρ. Μεγάλου: H ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τα επόμενα χρόνια

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Πέντε πρωινές συνήθειες που “παγώνουν” τον χρόνο – Μυστικά μακροζωίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Οικογένεια Ρομά που εμπλέκεται στην απάτη με τις χρυσές λίρες είχε μέχρι και ελικοδρόμιο στη βίλα της – Δείτε εικόνες