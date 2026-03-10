Σπύρος Μπιμπίλας: Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έδωσε μαθήματα ήθους, εργατικότητας και χιούμορ

Ο Σπύρος Μπιμπίλας σε δηλώσεις του στην εκπομπή “Breakfast@star”, μίλησε για την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη, αλλά και για τον Ακύλα.

«Ο Χρήστος Βαλαβανίδης ήταν ένα πολύ σπουδαίο άτομο, πολύ σπουδαίος ηθοποιός και πολύ καλός φίλος. Μέσα από τη ζωή του, έδωσε μαθήματα ήθους, εργατικότητας και χιούμορ», είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε στη συνέχεια: «Το τραγούδι του Ακύλα είναι ένα μοντέρνο πράγμα ενός νέου ανθρώπου, είμαι υπέρ της δημιουργίας από νέους ανθρώπους. Μακάρι να πάει καλά».