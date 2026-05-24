Σπύρος Μπιμπίλας για Ιωάννα Τούνη: Δεν με αφορά καθόλου η κυρία – Είναι τελείως ξένο από εμένα
Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» και σχολίασε τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την παρουσία της Ιωάννας Τούνη στο Φεστιβάλ Καννών.
Όταν ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες και τα σχόλια σχετικά με την παρουσία της ως influencer, ο Σπύρος Μπιμπίλας απάντησε: «Δεν με αφορά καθόλου η κυρία Τούνη, ούτε με νοιάζει πού πάει, ούτε με νοιάζει να τη σχολιάζω. Είναι κάτι τελείως ξένο από εμένα».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε γενικότερα στο φαινόμενο των influencers και στη θέση που έχουν αποκτήσει στη σύγχρονη κοινωνία.
«Ο καθένας ας πηγαίνει όπου θέλει, αφού έχει λεφτά, αφού τον καλούν, αφού τον πληρώνουν για να τα κάνει αυτά. Οι influencer είναι πια παντού. Τους δίνουν τεράστια αξία, διότι πια… ό,τι δεν έχει πραγματική αξία, έτσι όπως έχει γίνει η κοινωνία, παίρνει αξία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
