Ρία Ελληνίδου: Θα ήθελα να κάνω όλο τον κόσμο να τραγουδάει στα ελληνικά

THESTIVAL TEAM

Ένα από τα επαγγελματικά της όνειρα μοιράστηκε η Ρία Ελληνίδου, αναφέροντας ότι θα ήθελε να μεταφέρει τον ελληνικό στίχο και ήχο σε διεθνές κοινό.

Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια εξέφρασε την επιθυμία της να προωθήσει την ελληνική μουσική εκτός συνόρων, αναφέροντας ότι αντλεί έμπνευση από καλλιτέχνες που κατάφεραν να χαράξουν διεθνή πορεία.

Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου: «Θα ήθελα να μπορώ να κάνω όλο τον κόσμο να τραγουδάει στα ελληνικά. Σε όλον τον κόσμο. Όπως το έχουν καταφέρει πολλοί καλλιτέχνες. Τα όνειρα επιτρέπονται».

Όσο για τους θαυμαστές της και τις εκδηλώσεις αγάπης που δέχεται, σχολίασε: «Κάθε φορά στο μαγαζί όταν τσιρίζουν τους στίχους από τα τραγούδια μου, παθαίνω κοκομπλόκο. Είμαι ενθουσιασμένη, σας ευχαριστώ όλους πραγματικά». Κλείνοντας, η Ρία Ελληνίδου απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου πως η περίοδος που διανύει «είναι ευχάριστη».

