Πασχάλης: Περιμένουμε μεγάλες ανατροπές στο θέμα με την εξωσυζυγική συνεύρεση που είχα

Στη σχέση του με τη σύζυγό του, Αλίκη, και την «εξωσυζυγική συνέρευση» που είχε o ίδιος και για την οποία προανήγγειλε «μεγάλες ανατροπές» αναφέρθηκε ο Πασχάλης το βράδυ της Πέμπτης

Αρχικά είπε στο Action24 πως «όταν γνωριστήκαμε με την Αλίκη ήταν 14 ετών και εγώ την περνάω 4,5 χρόνια. Είχαμε ένα φλερτ πλατωνικό για ένα 6μηνο, μας χώρισε ο πατέρας της που μας είδε να περπατάμε στον δρόμο. Μετά από περίπου 2 χρόνια βρεθήκαμε στον δρόμο, της πρότεινα να συναντηθούμε και από τότε είμαστε μαζί. Ταιριάξαμε παρά τον διαφορετικό χαρακτήρα».

Παραδέχθηκε, επίσης, ότι «μας επηρέασε αρνητικά η εξωσυζυγική συνεύρεση που είχα και μας βασανίζει ακόμα και τώρα. Σε λίγο – δεν ξέρω πόσο είναι – περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις. Από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μια διασταύρωση DNA που έγινε. Ένα DNA, όσα δικαστήρια έγιναν για να επαναλάβουμε την εξέταση, κανείς δεν μας το έδωσε αυτό το δικαίωμα».

Πρόσθεσε, δε, ότι «μόνο δικαστικά» έχει αναγνωρίσει το παιδί που προέκυψε από αυτή τη συνεύρεση.

Η συγκίνηση για τα αδέλφια του

Στη συνέχεια ο Πασχάλης αναφέρθηκε με έκδηλη συγκίνηση στα αδέλφια του. «Στην πολυμελή οικογένεια, έχω 4 αδέλφια που υπήρξαν μετανάστες, η αδελφή μου είναι ακόμα στον Καναδά. Η μετανάστευση με πονάει πάρα πολύ» είπε συγκινημένος.

«Έζησα μόνος από την εφηβεία και μετά, έγιναν μετανάστες, ο ένας πέθανε στον Καναδά. Έχω τραγούδια για τη μετανάστευση. Σε ένα λέω αχ και να μπορούσα. Έχω και ένα περιστατικό: Έκανα μια συνεργασία το 2000 με τη συμφωνική ορχήστρα του δήμου Αθηναίων. Ενέταξα στο ρεπερτόριο και το Αστέρι του Βοριά που περιγράφει τον άνθρωπο που φεύγει» συμπλήρωσε με εμφανή τη συγκίνησή του με τον ίδιο να σχολιάζει «ελληνική ταινία έγινα».