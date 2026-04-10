Ο Ακύλας έγινε… πασχαλινό αυγό – Δείτε τη φωτογραφία

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Έμπνευση για τη δημιουργία ενός… πρωτότυπου πασχαλινού αυγού έδωσε ο Ακύλας.

Στον λογαριασμό του επίσημου σωματείου των φαν της Eurovision στην Ελλάδα δημοσιεύτηκε μία φωτογραφία που δείχνει πώς ένα ζαχαροπλαστείο «πάντρεψε» τη γιορτινή διάθεση με τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Συγκεκριμένα, η εμφάνιση του τραγουδιστή στον ελληνικό τελικό της Eurovision, τον περασμένο Φεβρουάριο, με το «Ferto», αποτυπώθηκε σε ένα πασχαλινό αυγό.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται: «Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα από τον OGAE Greece. Η μαγεία της Eurovision συναντά τη γιορτινή διάθεση, μέσα από μια ξεχωριστή δημιουργία. Μουσική, χαρά και γιορτινό κλίμα γιατί η Eurovision είναι πάντα μέρος των στιγμών μας».

Akylas

