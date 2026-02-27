MENOY

Μπραντ Πιτ: Ο γιος του, Μάντοξ, άλλαξε κι εκείνος το επώνυμό του και πήρε της μητέρας του

THESTIVAL TEAM

Το επώνυμό του αποφάσισε ν’ αλλάξει ο γιος της Αντζελίνας Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Μάντοξ, βγάζοντας το επίθετο του πατέρα του από τους τίτλους της νέας του ταινίας Couture.

Ο 24χρονος εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη στο φιλμ, το οποίο παρουσιάζει την Τζολί ως Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα που λαμβάνει διάγνωση με καρκίνο του μαστού, αναφέρει η vradini.gr.

Ο Μάντοξ άλλαξε επίσης το όνομά του στις σημειώσεις παραγωγής της ταινίας Couture, οι οποίες δόθηκαν στους δημοσιογράφους στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.


Όπως τα αδέρφια του έτσι κι εκείνος πήρε το επώνυμο της μητέρας του. Το 2023, η Ζαχάρα εγκατέλειψε το επώνυμο του πατέρα της κατά την παρουσίασή της στην αδελφότητα Alpha Kappa Alpha στο Spelman College. Ένα χρόνο αργότερα, η Βιβιέν εμφανίστηκε με το όνομα Βιβιέν Τζολί στο πρόγραμμα του μιούζικαλ του Broadway The Outsiders, στο οποίο συνεργάστηκε με τη μητέρα της.


Τον ίδιο μήνα, η Σιλό υπέβαλε αίτηση για να αλλάξει το όνομά της σε Σιλό Τζολί στα 18α γενέθλιά της, τον Μάιο του 2024. Το δικαστήριο ενέκρινε επίσημα το αίτημά της τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

