Marseaux: Είχαμε αρκετές κόντρες με τον πατέρα μου γιατί είχε χαθεί η ισορροπία μέσα στο σπίτι

Με αφορμή τη θεατρική της συνεργασία με τη Μαρία Σολωμού και τον Νίκο Μουτσινά, η Marseaux βρέθηκε καλεσμένη της Ναταλίας Γερμανού στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” το μεσημέρι της Κυριακής στον Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η νεαρή τραγουδίστρια αναφέρθηκε από καρδιάς στην απώλεια της αγαπημένης της μητέρας και στην υποστήριξη που λαμβάνει πια σε κάθε καλλιτεχνικό της βήμα από τον πατέρα της.

Πιο συγκεκριμένα, η Marseaux εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “ήμουν 17 χρονών όταν έφυγε η μητέρα μου από τη ζωή και μεγάλωσα με τον πατέρα μου. Στις αρχές είχαμε αρκετές κόντρες γιατί είχε χαθεί η ισορροπία μέσα στο σπίτι, προφανώς, οπότε ήμασταν λίγο περίεργα”.

“Ο πατέρας μου έρχεται να με δει παντού! Είναι ο μεγαλύτερος μου φαν, μπορώ να το πω και μπορεί να μας βλέπει και τώρα”, συμπλήρωσε.

“Είναι φανταστικός, είναι πολύ φαν! Ξέρει όλα μου τα τραγούδια απ’ έξω και φτιάχνει μέχρι και πανό στις συναυλίες” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Marseaux στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στον Alpha.

