Μάρω Λύτρα: Η τραγουδίστρια του Fame Story παντρεύτηκε για τρίτη φορά – Δείτε φωτογραφία από τον γάμο της

|
THESTIVAL TEAM

Η Μάρω Λύτρα παντρεύτηκε για τρίτη φορά ανακοινώνοντας την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου ένα στιγμιότυπο από τον γάμο της, στο οποίο εμφανίζεται με νυφικό, στην αγκαλιά του συζύγου της.

Η Μάρω Λύτρα δεν προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία του γάμου και το προφίλ του συζύγου της, αρκέστηκε ωστόσο να κοινοποιήσει την ευχάριστη αυτή προσωπική στιγμή.

Δείτε την ανάρτησή της

Η τραγουδίστρια έγινε γνωστή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο «Fame Story» και από το 2011 έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τα τελευταία χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας και ασχολείται με τη νοσηλευτική.

Αυτός είναι ο τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα. Το 2022 είχε κάνει γνωστό μέσω των social media πως πήρε διαζύγιο από τον τότε σύζυγό της, Τheo Pappas.

Μάρω Λύτρα

