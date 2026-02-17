MENOY

LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: Καρέ καρέ η εισβολή στο σπίτι της – Σε σοκ μετά τη ληστεία

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Θύμα ληστείας έπεσε η Μαρίνα Σταυράκη, αφού δύο αδίστακτοι άνδρες με την απειλή μαχαιριού της άρπαξαν 34.000 ευρώ σε χρήματα και χρυσαφικά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής «Live News», οι δράστες που έφτασαν στο σημείο ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης με λευκό σκούτερ, πήδηξαν τη μάντρα και μπήκαν στο εσωτερικό της μεζονέτας σπάζοντας το παράθυρο της κουζίνας.

Οι δύο άντρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες, full face και γάντια, παραβίασαν τα ρολά και έσπασαν το τζάμι της κουζίνας που βρίσκεται στο ισόγειο της μεζονέτας. Στη συνέχεια κινήθηκαν προς τον πρώτο όροφο και συγκεκριμένα στο υπνοδωμάτιο της Μαρίνας Σταυράκη.

Την έπιασαν κυριολεκτικά στον ύπνο. Η Μαρίνα Σταυράκη είδε ξαφνικά μπροστά της δύο κουκουλοφόρους να την απειλούν με μαχαίρι και να την εξαναγκάζουν να απενεργοποιήσει τον συναγερμό. Στη συνέχεια, της άρπαξαν το ρολόι από τον καρπό του χεριού της και τους παρακολουθούσε αποσβολωμένη να κάνουν «φύλλο και φτερό» όλα τα δωμάτια.

Αφαίρεσαν από το χέρι της ένα ρολόι ROLEX και αφού ερεύνησαν τους χώρους του υπνοδωματίου, αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας 31.000 ευρώ και το πορτοφόλι της το οποίο είχε την ταυτότητα και την τραπεζική της κάρτα.

Οι δράστες παρέμειναν μέσα στη μεζονέτα για 45 ολόκληρα λεπτά. Άρπαζαν ό,τι χρυσαφικό και αντικείμενο αξίας έβρισκαν μπροστά τους ώσπου ανακάλυψαν το χρηματοκιβώτιο στην ντουλάπα του δωματίου.

Την ανάγκασαν να πληκτρολογήσει τον κωδικό και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ. 45 λεπτά αργότερα κάμερα γειτονικού σπιτιού κατέγραψε τους δράστες να φεύγουν ανενόχλητοι, με τη λεία τους να αγγίζει τις 34.000 ευρώ.

Η Μαρίνα Σταυράκη βρίσκεται ακόμη σε σοκ. Δεν μπορεί να πιστέψει πως έπεσε θύμα ληστείας για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 8μηνο. Την πρώτη φορά την είχαν κλέψει λίγες ημέρες αφότου είχε μετακομίσει στο νέο της σπίτι στην Γλυφάδα.

Στο ίδιο σπίτι, 8 μήνες μετά, όχι μόνο έζησε τον ίδιο εφιάλτη αλλά ήρθε και πρόσωπο με πρόσωπο με τους ληστές.

Τον Μάιο του 2022 ληστές είχαν μπει και στο εξοχικό της σπίτι στη Μύκονο, με τη λεία των κακοποιών να εκτιμάται στα 12.000 ευρώ.

