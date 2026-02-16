MENOY

Θύμα διάρρηξης η Μαρίνα Σταυράκη: Την απείλησαν με μαχαίρι – Βίντεο δείχνει τους “ατάραχους” δράστες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Θύμα διάρρηξης από ένοπλους κουκουλοφόρους στο σπίτι της στην Γλυφάδα έπεσε η Μαρίνα Σταυράκη, την περασμένη Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Κουκουλοφόροι ληστές μπήκαν στο σπίτι της φιλόλογου και μάλιστα την απείλησαν με μαχαίρι.

Ακολουθεί το βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά τη διάρρηξη στο σπίτι της κας Σταυράκη:

Οι ληστές, με χαρακτηριστική ψυχραιμία παρκάρουν κάτω από το σπίτι της κας Σταυράκης και φορώντας κράνη ανεβαίνουν στο σπίτι, που, όπως προκύπτει, είχαν βάλει στο στόχαστρο.

Στη συνέχεια, μετά από περίπου 40 λεπτά και αφού έχουν κάνει τη διάρρηξη, κατεβαίνουν από το σπίτι και φεύγουν από το σημείο μαζί με το σκούτερ που είχαν νωρίτερα παρκάρει εκεί.

Μαρίνα Σταυράκη

