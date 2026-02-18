Μαρία Μπεκατώρου: Ο Δημήτρης Σταρόβας μού έμαθε “οι ψηλές είναι για την παρέλαση, οι κοντές για το κρεβάτι”

Μια ερώτηση στο “The Chase” για το ύψος των ανθρώπων, έγινε η αφορμή ώστε η Μαρία Μπεκατώρου να αναφερθεί στο ύψος της αλλά και στον φίλο της, Δημήτρη Σταρόβα.

Η ίδια ανέφερε πως πρόσφατα ρωτήθηκε για το ύψος της, αφού επισκέφθηκε ΑΤ για να βγάλει τη νέα ταυτότητα.

«Τώρα που πήγα να βγάλω ταυτότητα με ρωτήσανε για το ύψος μου και τους είπα: Θέλετε να σας πω αυτό που γράφει η παλιά μου ταυτότητα; Γιατί τώρα θα έχω μπει και έναν-δυο πόντους», είπε και στη συνέχεια εξήγησε:

«Πάντα είμαι η πιο κοντή απ’ όλους. Από το σχολείο όμως το έχω συνηθίσει αυτό, δεν έχω πρόβλημα».

Τέλος, η Μαρία Μπεκατώρου, θυμήθηκε μια ατάκα που της είχε πει ο Δημήτρης Σταρόβας: «Ο Σταρόβας μού έμαθε: ”Οι ψηλές είναι για την παρέλαση, οι κοντές για το κρεβάτι”».

Δείτε το σχετικό βίντεο: