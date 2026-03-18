Μαρία Κωνσταντάκη: Ούρησα στην πάνα του σκύλου μου κι με κοίταγε με ύφος “θέλω να πάω σε άλλο σπίτι”

Η Μαρία Κωνσταντάκη αποκάλυψε τα πάντα για τη σχέση που τη δένει με το κατοικίδιό της και αφηγήθηκε μία ιστορία, κατά την οποία προσπαθούσε να πείσει το ζώο ότι δεν πειράζει να λερώσει την πάνα της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Τετάρτη (18.03.2026). Παράλληλα, η Μαρία Κωνσταντάκη παραδέχτηκε ότι έχει υπάρξει τοξική και ότι δεν έχει κάνει μακροχρόνιους δεσμούς.

«Δεν είχα πολλές μακροχρόνιες σχέσεις στη ζωή μου. Η μεγαλύτερη σχέση μου διήρκησε 2,5 χρόνια. Δεν είναι πολύ. Κάπως ζοριζόμουν, κάπως ζοριζόταν και ο άλλος. Κάπως δεν το βρήκαμε. Έτσι κι αλλιώς ήθελα τον χώρο μου και τον χρόνο μου. Χρειάζομαι τις ανάσες μου. Δεν μπορώ αυτό το συνεχόμενο», είπα αρχικά η Μαρία Κωνσταντάκη.

«Μου έχει τύχει να είμαι σε σχέση που γούσταρα πολύ και να είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τελικά δεν μπορούσα να λειτουργήσω σε αυτό το πράγμα. Χάνω τον εαυτό μου και δεν αισθάνομαι καλά τελικά. Δεδομένου κιόλας ότι δεν έχει υπάρξει ένα παιδί στη ζωή μου, οπότε να χρειάζεται να μοιραστώ μια καθημερινότητα με έναν άλλον άνθρωπο και για πρακτικούς λόγους και για συναισθηματικούς λόγους δεν βρίσκω κανέναν λόγο. Και ο σκύλος δικός μου είναι. Είναι τελείως σαν το παιδί μου και ταυτόχρονα όμως βλέποντας τη, βλέπω πόσο σοφή ήταν η απόφαση να μην κάνω παιδί. Θα είχα… ταβανιάσει από το άγχος. Νομίζω ότι θα ήμουν πολύ παραβιαστική μητέρα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε και στο θηλυκό σκυλάκι που έχει υιοθετήσει, περιγράφοντας κάποιες από τις περιπέτειές του.

«Γενικά νομίζω για το σκυλί μου μπορώ να κάνω ακραία πράγματα. Κάποια στιγμή είχε χτυπήσει πολύ το πόδι της και δε ήθελε να σηκωθεί για να πάει τουαλέτα. Προσπαθούσα να της δείξω ότι δεν πειράζει, μπορείς και να λερώσεις! Είχα πάρει μια πάνα λοιπόν για σκύλους», άρχισε να περιγράφει η Μαρία Κωνσταντάκη.

«Προσπαθούσα να της δείξω τον τρόπο ότι δεν έγινε και τίποτα. Ούρησα στην πάνα! Κι αυτή με κοίταγε με ύφος “θέλω να πάω σε ένα άλλο σπίτι, δεν αντέχω σε αυτή τη βρώμα”», είπε ακόμα.