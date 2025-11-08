Κρατερός Κατσούλης για το διαζύγιο με την Κατερίνα Καραβάτου: Το επικοινωνήσαμε στα παιδιά όσο πιο απλά και με μεγαλύτερη ειλικρίνεια γίνεται

Ο Κρατερός Κατσούλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Μαμά-δες» με την Κατερίνα Στικούδη στην ΕΡΤ1.

Ο γνωστός ηθοποιός – παρουσιαστής μίλησε για τον χωρισμό του από την Κατερίνα Καραβάτου αλλά και για το πώς επικοινώνησαν την απόφασή τους στα παιδιά τους, Αρίωνα και Αέλια.

«Το επικοινωνήσαμε στα παιδιά όσο πιο απλά και με μεγαλύτερη ειλικρίνεια γίνεται. Πιστεύω πολύ σε αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω κι άλλον. Το να είναι κανείς ήρεμος, ειλικρινής και όσο πιο απλά τα πει… λειτουργεί.

Αν όχι σε πρώτο επίπεδο, σε βάθος χρόνου λειτουργεί. Είχαμε πει πως ό,τι αφορά τη σχέση με τα παιδιά δεν θα αλλάξει τίποτα. Όπως ήμασταν, έτσι θα είμαστε.

Όταν αλλάζει σχήμα μια οικογένεια, αυτό που είναι σημαντικό για το παιδί, είναι να καταλάβει ότι δεν χάνεται η αίσθηση της ασφάλειας και η αίσθηση που έχει φτιάξει μέσα στην οικογένεια», είπε ο Κρατερός Κατσούλης.

«Τα παιδιά είναι μεγάλοι δάσκαλοι. Αν θέλουμε μπορούμε να μάθουμε πολλά. Δεν είχα φανταστεί πόσο γενναιόδωρα είναι τα παιδιά και με πόση αγάπη και γενναιότητα μπορούν να υπάρχουν», πρόσθεσε στη συνέχεια ο ηθοποιός καλεσμένος στην εκπομπή «Μαμά-δες».