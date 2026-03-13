MENOY

Ιωάννα Τούνη: Ο Χριστός και η Παναγία, όχι δεν είμαι έγκυος

Κατηγορηματικά διέψευσε η Ιωάννα Τούνη ότι είναι έγκυος, μετά την παρεξήγηση που προκλήθηκε από ανάρτησή της στα social media.

Πριν από λίγες ημέρες, η influencer επισκέφτηκε τον γυναικολόγο για τον τυπικό έλεγχο, κάνοντας αναρτήσεις μέσα από το ιατρείο. Τότε πολλοί ακόλουθοί της τη ρώτησαν εάν είναι έγκυος, με εκείνη να ξεκαθαρίζει πως δεν περιμένει δεύτερο παιδί.

Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Πρωινού», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 13 Μαρτίου, η Ιωάννα Τούνη ξεκαθάρισε: «Ο Χριστός και η Παναγία, όχι δεν είμαι έγκυος» και πρόσθεσε: «Παιδιά, ένα τεστ ΠΑΠ έκανα και γενικά κορίτσια να ελέγχεστε. Κάθε χρόνο να κάνετε τεστ ΠΑΠ, να υπάρχει ενημέρωση Α γιατί είναι για την υγεία μας. Ήρθα να πάρω το μωρό μου οπότε πρέπει να κάνω γρήγορα».

