Ιωάννα Τούνη για τον σύντροφό της: Πρώτη φορά έχω κάποιον να νοιάζεται έτσι για να με κάνει χαρούμενη

Σε μία εξομολόγηση για τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη προχώρησε η Ιωάννα Τούνη, σχολιάζοντας ότι πρώτη φορά εισπράττει τόσο έντονο ενδιαφέρον, το οποίο αποσκοπεί στην ευτυχία της.

Το ζευγάρι πριν από λίγες ημέρες έκλεισε έναν χρόνο σχέσης, και μέσα από αναρτήσεις που έκανε η influencer την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στα social media, έκανε γνωστό ότι ο σύντροφός της, διοργάνωσε ένα ταξίδι – έκπληξη, χωρίς να της έχει αποκαλύψει τον προορισμό.

Σε βίντεο που μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη στο TikTok, ανέφερε ότι νιώθει ενθουσιασμό με τις κινήσεις του συντρόφου της: «Κλείσαμε έναν χρόνο. Και αυτό είναι το ταξίδι δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, πεθαίνω, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον να νοιάζεται έτσι για να με κάνει χαρούμενη. Και όχι μόνο με τα υλικά αγαθά. Τώρα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα, δεν είναι όλη η τούρτα. Γελάνε τα μουστάκια μου, δεν ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων. Και φτου, φτου, ματάκια».

Δείτε το βίντεο

Νωρίτερα, η influencer σχολίασε πως είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύει χωρίς να έχει ιδέα πού ακριβώς θα πάει, κάτι που την είχε βάλει σε δίλημμα για το τι έπρεπε να περιλαμβάνει η βαλίτσα της: «Αύριο φεύγω ταξίδι με το αγόρι μου και μάλιστα φεύγω ένα ταξίδι, στο οποίο δεν ξέρω τον προορισμό. Πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω ταξίδι χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω, οπότε δεν ξέρω τι βαλίτσα πρέπει να φτιάξω ακριβώς. Μου είπε ότι δεν θα έχει κρύο, οπότε λέω να πάρω ό,τι ανοιξοκαλοκαιρινό υπάρχει».

Την Τρίτη, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την ανθοδέσμη και συγκεκριμένα τα 365 τριαντάφυλλα που δέχτηκε από τον σύντροφό της με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου σχέσης. Από τις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκύπτει ότι ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης της πρόσφερε μια ανθοδέσμη με 365 κόκκινα τριαντάφυλλα, ένα για κάθε ημέρα που έχουν περάσει μαζί ως ζευγάρι. Η ίδια πόζαρε χαμογελαστή μπροστά στα λουλούδια και στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε: «Ένας χρόνος, 365 τριαντάφυλλα. Και κάπως έτσι μοιάζει η ζωή με το σωστό άτομο. Με κακομαθαίνει; Ίσως».

Δείτε την ανάρτηση

Ποιος είναι ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης

Ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη διατηρεί χαμηλό προφίλ αποφεύγοντας να δημοσιεύσει συχνά υλικό από τη ζωή του στα social media. Ο επιχειρηματίας έχει ταξιδέψει σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και πιο εξωτικούς προορισμούς, όπως η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία και το Μαρόκο, ενώ βρέθηκε με την influencer στο εξωτερικό για τα γενέθλιά της χωρίς ωστόσο, να ανεβάσουν φωτογραφίες τους. Αθλητικός τύπος, ο 31χρονος συμμετέχει στο πρωτάθλημα mini football με την ομάδα Cometas, ενώ διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά του και τα μικρότερα αδέρφια του. Παράλληλα, είναι μέτοχος σε τρία καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε beach bar στη Χαλκιδική.