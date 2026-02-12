Η Ρία Ελληνίδου πήγε στο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου: Όταν αφήνεις τους άντρες να διαλέξουν το χρώμα για τα νύχια

Στο μαγαζί που διατηρεί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε η Ρία Ελληνίδου, κάνοντας ένα σχόλιο για την επιλογή του χρώματος που επέλεξε η ίδια να κάνει.

Η τραγουδίστρια ανέβασε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο ανέφερε ότι βρέθηκε στο κατάστημα του πρώην μοντέλου για να φτιάξει τα νύχια της, εκφράζοντας τους ενδιασμούς της για το χρώμα, που εν τέλει έκανε, τονίζοντας πως δεν ήταν δική της επιλογή, αλλά κάποιου άντρα.

Χαρακτηριστικά, η Ρία Ελληνίδου είπε: «Όταν αφήνετε τους άντρες να σας διαλέξουν χρώμα στα νύχια, καταλήγεις κάπως έτσι. Θέλω να μου πείτε, πρέπει ή δεν πρέπει να τους αφήνουμε».

Το τελευταίο διάστημα, δημοσιεύματα θέλουν σε σχέση τη Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, καμία όμως πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες. Οι δύο τους έχουν πραγματοποιήσει μερικές κοινές εξόδους, και σε δηλώσεις που έκανε το πρώην μοντέλο σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή «Το Πρωινό» είχε δηλώσει για την τραγουδίστρια: «Πάρα πολύ ωραία. Τυχερός αυτός που τη θαυμάζει».