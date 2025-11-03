Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram έπειτα από αναρτήσεις που είχαν προκαλέσει ανησυχία

Τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διέγραψε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, έπειτα από αναρτήσεις που είχαν προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της και τη δημόσια αντιπαράθεση με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν, σχετικά με τα όσα αποκαλύπτει για τον γάμο τους, στο νέο του βιβλίο.

Από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, το προφίλ της Σπίαρς στο Instagram δεν είναι πλέον προσβάσιμο. Συγκεκριμένα, αναζητώντας κανείς το όνομα του λογαριασμού της, εμφανίζεται ένα μήνυμα που γράφει ότι «το προφίλ δεν είναι διαθέσιμο».

Η διαγραφή ήρθε έπειτα από εβδομάδες ανησυχίας των θαυμαστών της λόγω περίεργων και συναισθηματικά φορτισμένων αναρτήσεών της. Πιο αναλυτικά, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δημοσίευε βίντεο όπου χόρευε στο σαλόνι της, απενεργοποιώντας όμως τα σχόλια, ενώ οι λεζάντες της περιείχαν αινιγματικές αναφορές στους δύο γιους της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς.



Σε βίντεο που ανάρτησε στις 7 Οκτωβρίου, η Σπίαρς εμφανιζόταν με μελανιές στα χέρια και επιδέσμους στους καρπούς. Στη λεζάντα εξήγησε ότι είχε πέσει από τις σκάλες, αναφέροντας παράλληλα πως οι γιοι της επέστρεψαν στη Χαβάη, όπου διαμένουν με τον πατέρα τους. «Τα αγόρια μου έπρεπε να φύγουν και να επιστρέψουν στο Μάουι», έγραψε. «Αυτός είναι ο τρόπος που εκφράζομαι και προσεύχομαι μέσω της τέχνης. Δεν επιθυμώ την ανησυχία σας ή οίκτο, απλώς θέλω να είμαι μια καλή γυναίκα και να γίνομαι καλύτερη. Και έχω απίστευτη στήριξη, οπότε να έχετε μια υπέροχη μέρα» είχε προσθέσει.

Στην ίδια ανάρτηση συμπλήρωσε: «Έπεσα στις σκάλες στο σπίτι μιας φίλης. Ήταν φρικτό. Ο ώμος μου βγαίνει πότε-πότε, δεν είμαι σίγουρη αν είναι σπασμένος, αλλά προς το παρόν έχει “κουμπώσει” στη θέση του. Ευχαριστώ τον Θεό».

Σε επόμενη ανάρτηση στις 19 Οκτωβρίου, η Σπίαρς αναφέρθηκε έμμεσα στην περίοδο των τεσσάρων μηνών που πέρασε σε κέντρο αποκατάστασης το 2018, ενώ τελούσε υπό 13ετές καθεστώς κηδεμονίας. «Έπαθα εγκεφαλική βλάβη», έγραψε, περιγράφοντας τον αντίκτυπο εκείνης της περιόδου στη ζωή της. Μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφία της πάνω σε ένα άλογο, συγκρίνοντας τις ωμοπλάτες της με «φτερά» και σχολιάζοντας την ταινία «Maleficent». «Θυμηθείτε πως ο βασιλιάς προσπάθησε να τη σκοτώσει, αλλά ένας άντρας της έκλεψε μυστικά τα φτερά. Ό,τι προέρχεται από τον Πατέρα στον ουρανό δεν ξεχνιέται ποτέ», σημείωσε, προσθέτοντας: «Τα φτερά της ήταν ιερά, ο βασιλιάς δεν μπορούσε να τα πάρει. Ήταν κρυμμένα σε ένα μυστικό εκκλησάκι. Δεν έχει σχέση με μένα, αλλά το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον».

Παράλληλα, στο νέο βιβλίο του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν με τίτλο «You Thought You Knew, ο ίδιος προβαίνει σε μια σειρά ισχυρισμών σχετικά με τη Σπίαρς, τον γάμο τους και τη σχέση της με τους γιους τους. Αποσπάσματα που δημοσίευσαν οι «New York Times», «USA Today» και «E! Online» περιλαμβάνουν κατηγορίες για τη συμπεριφορά της ως μητέρας, υπονοούμενα για απιστία και ανησυχίες του Φέντερλαϊν ότι «κάτι κακό» θα μπορούσε να της συμβεί.

Η Σπίαρς απάντησε στις 15 Οκτωβρίου μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), κατηγορώντας τον Φέντερλαϊν ότι τη «χειραγωγεί συνεχώς» και υπερασπιζόμενη τη σχέση της με τα παιδιά τους. «Να αγαπιέσαι άνευ όρων και με μια αθώα καρδιά όπως η δική μου, ενώ σε απειλούν ή σε κάνουν να πιστεύεις ότι είσαι ο κακός της υπόθεσης καθώς εκείνοι επωφελούνται από τον πόνο σου.», έγραψε. «Ω, αγαπητέ Ιησού, δείξε μου πως υπάρχει Θεός και πως μπορώ κι εγώ να αγαπηθώ άνευ όρων χωρίς να πρέπει να είμαι τέλεια, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον» πρόσθεσε.

Σε άλλη ανάρτηση, η Σπίαρς επέκρινε τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του πρώην συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι «της επιτίθεται κυριολεκτικά στις συνεντεύξεις του» και «γιατί είναι τόσο θυμωμένος;» αναρωτήθηκε. «Το τρομακτικό είναι πως είναι πειστικός. Με αφήνει άφωνη ο τρόπος που σταματά πριν κλάψει. Είσαι σοβαρός;» συμπλήρωσε.

