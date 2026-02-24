MENOY

Η Ιωάννα Τούνη απαντά στους haters της: “Λογικά δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου και είμαι κακό πρότυπο για τα νέα παιδιά”

|
THESTIVAL TEAM

Στους επικριτές της απάντησε η Ιωάννα Τούνη, αναφέροντας τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τις σπουδές της, τονίζοντας ότι παρ’ όλα αυτά δεν τη θεωρούν ένα υγιές πρότυπο για τη νέα γενιά.

Τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, η influencer ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok στεκόμενη στο επαγγελματικό της προφίλ, το οποίο, όπως υποστηρίζει, συχνά παραβλέπουν οι haters της. Συγκεκριμένα θύμισε τη συμμετοχή της σε αρκετές επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως η διαχείριση μιας ελληνικής εταιρείας ρούχων, η ενασχόλησή της με το real estate, καθώς και την παραγωγή περιεχομένου και τη διαφήμιση εταιρειών, ενώ σχολίασε ότι έχει πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Χρησιμοποιώντας ένα viral απόσπασμα από συνέντευξη της Βάνας Μπάρμπα, με την ηθοποιό να λέει: «Το πτυχίο μου ήταν η ομορφιά μου. Μα πώς να με ενοχλήσει; Αφού αυτό με έζησε», η Ιωάννα Τούνη έγραψε στο βίντεο που κοινοποίησε: «Τι σκέφτονται οι haters όταν ακούν το όνομα Τούνη, άσχετα που έχω πτυχίο παιδαγωγικού δημοτικής εκπαίδευσης, μια ελληνική εταιρεία ρούχων, ασχολούμαι με real estate και φυσικά με τη δημιουργία περιεχομένου, το branding και τη διαφήμιση εταιρειών».

Κλείνοντας, η influencer συμπλήρωσε μέσω της λεζάντας της ανάρτησής της: «Και φυσικά είμαι μαμά πλήρους απασχόλησης. Αλλά λογικά δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου και είμαι κακό πρότυπο για τα νέα παιδιά».

Δείτε το βίντεο

@j.touni + φυσικά είμαι μαμά πλήρους απασχόλησης! Αλλά λογικά δεν κάνω τίποτα στην ζωή μου και είμαι κακό πρότυπο για τα νέα παιδιά 🤡 #jtouni #βαιραλ #φοργιου #μπεςφοργιου ♬ original sound – greektvision

