Δημήτρης Μπάσης: Μπορώ να ορίσω κάπως αλλιώς τη δουλειά μου και να βάλω τα όρια μου όπως θέλω εγώ

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Δημήτρης Μπάσης στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς» με τον Θεολόγο Ηλιού. Ο τραγουδιστής μίλησε για τη σχέση του με την Αθήνα, την ανάγκη επιστροφής στις ρίζες του, αλλά και τις συνεργασίες που τον εκφράζουν.

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει. Νιώθω ξένος και έχω ριζώσει γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θέλω πολύ να ξεριζωθώ και να επιστρέψω. Έχω στο μυαλό μου να επιστρέψω στο Κιλκίς και να είναι η βάση μου», εξομολογήθηκε ο έμπειρος ερμηνευτής.

Και πρόσθεσε: «Έχω κάνει μια μεγάλη διαδρομή πια στο τραγούδι και νομίζω μπορώ να ορίσω κάπως αλλιώς τη δουλειά μου και να βάλω τα όρια μου όπως θέλω εγώ και όχι όπως θέλει η δουλειά. Η γυναίκα μου το ακούει και δεν το πιστεύει ότι μπορεί να γίνει».

Ο ίδιος στάθηκε και στις μουσικές επιλογές του. «Ακούω τραγούδια της άλλης πλευράς και μου αρέσουν, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα. Αν μου αρέσει κάποιος και μου αρέσει η μουσική και το τραγούδι του θα το πω και θα συνεργαστώ. Ας πούμε μου αρέσει πολύ ο Χρήστος Μάστορας και κάναμε μαζί ένα ντουέτο και έγινε μεγάλη επιτυχία», είπε.

Όσον αφορά τη συνεργασία του με τον Χρήστο Μάστορα στο τραγούδι «Ένα λεπτό», ο Δημήτρης Μπάσης απάντησε πώς προέκυψε. «Εγώ του το πρότεινα. Μου ήρθε το τραγούδι για να το πω μόνος μου. Μετά μου είπαν ότι θα ήταν ωραίο να το πω ντουέτο και μου πρότειναν έναν τραγουδιστή από το δικό μας χώρο ας πούμε. Είπα “όχι ρε παιδιά, θα το πω με τον Χρήστο Μάστορα”. Ο Νίκος Μωραΐτης που έγραψε τους στίχους μου έλεγε “δεν θα δεχθεί, αυτός είναι τώρα στα πάνω του”. Τον προσέγγισα και το είπαμε μαζί».