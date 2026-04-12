Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Η σχέση μου με τον Θεό είναι προσωπική και εξελίσσεται με τον χρόνο

Με αφορμή τη συνέχιση της δραματικής σειράς εποχής “Άγιος έρωτας” στον Alpha, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής μίλησε για την προσωπική του σχέση με την πίστη και τον Θεό καθώς και την διάθεση να νιώσει εσωτερική γαλήνη αυτές τις γιορτινές ημέρες.

Ποια είναι η σχέση σας με τον Θεό;

Είναι μια προσωπική σχέση, που εξελίσσεται με τον χρόνο. Δεν μου αρέσει να την αναλύω δημόσια ή να την περιορίζω σε ταμπέλες. Είναι περισσότερο μια εσωτερική διαδρομή, που έχει να κάνει με αξίες, πίστη και ισορροπία και με βοηθά να κατανοώ καλύτερα τον εαυτό μου.

Πως θα περάσετε το Πάσχα;

Το Πάσχα για μένα είναι μια περίοδος που θέλω να την περνάω ήρεμα, με ανθρώπους που αγαπώ. Αν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις το επιτρέψουν, θα προτιμήσω ένα ήσυχο περιβάλλον, μακριά από την ένταση της πόλης, ώστε να μπορώ να το βιώσω πραγματικά. Είναι η στιγμή για να γεμίσω ενέργεια και να νιώσω εσωτερική γαλήνη.

