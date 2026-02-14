MENOY

Δέσποινα Βανδή: Η καρδιά και φωτογραφίες που ανέβασε με τον Βασίλη Μπισμπίκη για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

|
THESTIVAL TEAM

Η Δέσποινα Βανδή γιορτάζει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά στα social media τον έρωτά της για τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram ανέβασε κοινές τους φωτογραφίες τους από κοινές εξόδους και πειράγματα στο αεροπλάνο. Μάλιστα, η τραγουδίστρια τις συνόδευσε με μία κόκκινη καρδιά, θέλοντας να εκφραστεί δημόσια, όπως έχει κάνει και ο σύντροφός της στο παρελθόν.

Δείτε την ανάρτηση:

Βασίλης Μπισμπίκης Δέσποινα Βανδή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

