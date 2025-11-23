MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χρήστος Νικολόπουλος: Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος, δεν εμπιστευόταν κανέναν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Action 24, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (22.11.2025) ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ο γνωστός και σπουδαίος μουσικοσυνθέτης μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη διαμάχη του με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τα ποσοστά που κατάφερε ο τραγουδιστής να διεκδικήσει από τις δισκογραφικές εταιρείες αλλά και το τι πάστα άνθρωπος ήταν.

«Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος. Φοβόταν τα πάντα, δεν εμπιστευόταν κανέναν. Ο Καζαντζίδης ήταν ο πρώτος που πήρε ποσοστά από τις δισκογραφικές εταιρίες και κατόπιν τον ακολουθήσαν και οι άλλοι. Όχι ότι έκανε συνδικαλισμό και τέτοια, δεν υπήρξε αυτό», είπε αρχικά ο Χρήστος Νικολόπουλος.

«Με τον Καζαντζίδη είχαμε διαφωνία σε 35 τραγούδια, “Υπάρχω”, “Πουκάμισο”, “Αγριολούλουδο”, γιατί είχε το όνομά του ως δημιουργός, μαζί με το δικό μου. Το επέβαλε στην εταιρεία, από τότε που βάλαμε τα πρώτα τραγούδια και μετά τις διαφωνίες που είχαμε, καταλήξαμε να αποδεχθεί πλέον ότι τα τραγούδια είναι δικά μου και να μου τα δώσει πίσω», συνέχισε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Χρήστος Νικολόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κεραμέως: Μειώθηκαν κατά 76% τα εκκρεμή ραντεβού των ΚΕΠΑ μέσα σε έναν χρόνο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο – Βρέθηκε στην τσάντα του ενός μαχαίρι 14 εκατοστών

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Οι Ουκρανοί χτύπησαν με drones θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Μόσχας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Παγκράτι: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι δύο οδηγοί για το τροχαίο με θύμα την 72χρονη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Τελικά τι έγινε με τα κορυφαία ιδιωτικά πανεπιστήμια που επιλέγουν την Ελλάδα που μας έλεγαν από την κυβέρνηση;

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Χρηστίδου για Λιάγκα: Μας λέει όλους εμμονικούς – Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια το θύμα που όλοι σου επιτίθονται