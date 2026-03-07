MENOY

Αύγουστος Κορτώ: Η τρυφερή ανάρτηση για τα δύο χρόνια γάμου με τον σύζυγό του – “Πάλι εσένα θα παντρευόμουν”

THESTIVAL TEAM

Ο Αύγουστος Κορτώ και ο σύζυγός του, Τάσος, συμπλήρωσαν δύο χρόνια παντρεμένοι.

Μάλιστα, ο γνωστός συγγραφέας έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επέτειο του γάμου τους.

Συγκεκριμένα, ο Αύγουστος Κορτώ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τον αγαπημένο του και το σκυλάκι τους από τη μέρα του γάμου τους στον Δημαρχείο Αθηνών.

«Ο συμβολισμός της ένωσης δυο ανθρώπων με βάση την αγάπη έχει τεράστια αξία – ιδίως αν η κοινωνία στον αρνείται μέχρι να φτάσεις τα 45. 2 χρόνια έγγαμου βίου. Κι αν γενννιόμουνα άλλη μια φορά πάλι εσένανε θα παντρευόμουνα», έγραψε στη λεζάντα ο Αύγουστος Κορτώ.

Αύγουστος Κορτώ

