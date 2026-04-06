Άρης Μουγκοπέτρος: “Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά” – Η εξομολόγηση για την οικονομική του κατάσταση

Στην Αυτοψία και τον Αντώνη Σρόιτερ παραχώρησε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος μίλησε για τη ζωή του, την καριέρα του και φυσικά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, μάλιστα, απάντησε και για την οικονομική του κατάσταση, μετά τον τραυματισμό του, καθώς βρίσκεται αναγκαστικά εκτός δουλειάς.

«Οικονομικά, πώς είσαι Άρη, μετά από τόσο καιρό έξω από τη δουλειά;», ρώτησε ο Αντώνης Σρόιτερ.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος απάντησε: «Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά, αυτή τη στιγμή! Αλλά θέλω με το που αρχίσω να παίζω, να παίξω πρώτα για μένα και τις κόρες μου, για τους ανθρώπους που με αγαπάνε και μετά για τον κόσμο που έχει πονέσει. Πραγματικά, έχω λάβει μεγάλη αγάπη από τον κόσμο.

Τις προάλλες με κατάλαβε ένας παππούς, με πήρε αγκαλιά και έκλαιγε. Αυτό δεν το αφήνεις έτσι, σε ακουμπάει και σε αγγίζει πολύ. Θέλω να παίξω και γι’ αυτούς. Αλλά πρώτα θέλω να παίξω για μένα, μετά για τις κόρες μου και μετά για την οικογένειά μου. Και μετά για να… ξεχρεώσω, είναι το πρώτο που θα κάνω με τα χρήματα».