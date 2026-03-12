MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αντώνης Καρπετόπουλος: Με έχουν απειλήσει, μου έχουν πει ότι μπορεί να με βρουν σε χαντάκι

|
THESTIVAL TEAM

Στις απειλές που έχει δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια που εργάζεται ως αθλητικογράφος, ακόμα και κατά της ζωής του, αναφέρθηκε ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Ο αθλητικογράφος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την εικόνα που έχει ο κόσμος για τα πρόσωπα που ασχολούνται με το αθλητικό ρεπορτάζ, ενώ τόνισε ότι έχει δεχτεί απειλές λόγω των σχολίων του.

Όπως είπε: «Έχει τύχει να με απειλήσουν για σχόλια που έχω κάνει στα αθλητικά. Μπορεί μια ωραία συζήτηση να ξεκινήσει με τη φράση “θα σε βρουν σε κανένα χαντάκι κάποια στιγμή”, ελπίζεις να μην έχεις ενοχλητικές επισκέψεις, να σου πουν ότι ξέρουν που μένεις. Νομίζουν ότι έχουμε προσωπικά προβλήματα με προπονητές, διαιτητές, παράγοντες, ότι “τα παίρνουμε” από κάποιους όλα αυτά τα χρόνια».

Αντώνης Καρπετόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Βούλα: Μία νεκρή και ένας τραυματίας σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Χαλκιδική: Έξι άτομα δικάζονται για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης το 2024

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της παράκαμψης της Πελλαίας Χώρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Μαρινάκης: Η δημοκρατία αντέχει την κριτική, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να ανέχεται το ψέμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Λιτόχωρο: Επίθεση αγέλης αδέσποτων σκύλων σε τουρίστρια – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή