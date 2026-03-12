Αντώνης Καρπετόπουλος: Με έχουν απειλήσει, μου έχουν πει ότι μπορεί να με βρουν σε χαντάκι

Στις απειλές που έχει δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια που εργάζεται ως αθλητικογράφος, ακόμα και κατά της ζωής του, αναφέρθηκε ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Ο αθλητικογράφος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την εικόνα που έχει ο κόσμος για τα πρόσωπα που ασχολούνται με το αθλητικό ρεπορτάζ, ενώ τόνισε ότι έχει δεχτεί απειλές λόγω των σχολίων του.

Όπως είπε: «Έχει τύχει να με απειλήσουν για σχόλια που έχω κάνει στα αθλητικά. Μπορεί μια ωραία συζήτηση να ξεκινήσει με τη φράση “θα σε βρουν σε κανένα χαντάκι κάποια στιγμή”, ελπίζεις να μην έχεις ενοχλητικές επισκέψεις, να σου πουν ότι ξέρουν που μένεις. Νομίζουν ότι έχουμε προσωπικά προβλήματα με προπονητές, διαιτητές, παράγοντες, ότι “τα παίρνουμε” από κάποιους όλα αυτά τα χρόνια».