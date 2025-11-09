MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: “Ο ιερέας που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών είχε έρθει στο Σπίτι του Ηθοποιού”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Άννα Φόνσου μίλησε στην εκπομπή “Εξελίξεις Τώρα” με την Αναστασία Γιάμαλη, το απόγευμα της Κυριακής (9/11), με αφορμή τη σύλληψη ιερέα και πρώην μοντέλου για διακίνηση ναρκωτικών.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός και ιδρύτρια του ιδρύματος «Το σπίτι του ηθοποιού” περιέγραψε την περίοδο κατά την οποία ο εν λόγω κύριος είχε βρεθεί στον χώρο της». Παράλληλα, η Άννα Φόνσου σημείωσε «δεν τον γνώριζα απλώς. Ήρθε μια μέρα στο Σπίτι του Ηθοποιού με έναν άλλον παπά και τη μητέρα του και είπε “τι ωραία εδώ, θέλω να μου κάνετε ένα μεγάλο τραπέζι”. Μου λέει “έχουμε φέρει μια πίτα του Αγίου Φανουρίου”, δεν ξέρω ποιανού Αγίου, τελοσπάντων».

“Και λέει “εγώ λειτουργώ στο Περιστέρι”. Δεν θυμάμαι. “Αν θέλετε, να ‘ρθειτε ή αν θέλετε ποτέ, να σας κάνουμε ένα τραπέζι για τους φιλοξενούμενους”. Μου έδωσε το τηλέφωνο του, όμως δεν το έγραψα και δεν τον πήρα ποτέ”.

«Δεν τον πήρα γιατί πονηρεύτηκα κάτι, αλλά γιατί δεν χρειαζόταν να ‘ρθει να μας κάνει ένας παπάς το τραπέζι. Μόνος του μας προσέγγισε, βέβαια, ήταν ωραίος και ψηλός» συμπλήρωσε η Άννα Φόνσου.

Άννα Φόνσου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Σικάγο: Πυροβολισμοί κατά αστυνομικών σε διαδήλωση μετά από μαζικές συλλήψεις μεταναστών – Τους πέταξαν μπογιές και τούβλα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 ώρες πριν

Λευκό τσακάλι εντοπίστηκε στην Μεσσηνία – Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο ζώο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Σε εξέλιξη ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, ανάμεσα στους δρομείς και ο πρώην ΠΘ της Ιταλίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 31 λεπτά πριν

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Άναψαν τα… αίματα στο φινάλε με Μλαντένοβιτς και Μπιάνκο – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10 χλμ. στο Παναθηναϊκό Στάδιο

ΚΑΙΡΟΣ 11 ώρες πριν

ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού – Ισχυρές καταιγίδες μέχρι την Τρίτη, πότε θα “χτυπήσουν” Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία