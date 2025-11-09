Άννα Φόνσου: “Ο ιερέας που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών είχε έρθει στο Σπίτι του Ηθοποιού”

Η Άννα Φόνσου μίλησε στην εκπομπή “Εξελίξεις Τώρα” με την Αναστασία Γιάμαλη, το απόγευμα της Κυριακής (9/11), με αφορμή τη σύλληψη ιερέα και πρώην μοντέλου για διακίνηση ναρκωτικών.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός και ιδρύτρια του ιδρύματος «Το σπίτι του ηθοποιού” περιέγραψε την περίοδο κατά την οποία ο εν λόγω κύριος είχε βρεθεί στον χώρο της». Παράλληλα, η Άννα Φόνσου σημείωσε «δεν τον γνώριζα απλώς. Ήρθε μια μέρα στο Σπίτι του Ηθοποιού με έναν άλλον παπά και τη μητέρα του και είπε “τι ωραία εδώ, θέλω να μου κάνετε ένα μεγάλο τραπέζι”. Μου λέει “έχουμε φέρει μια πίτα του Αγίου Φανουρίου”, δεν ξέρω ποιανού Αγίου, τελοσπάντων».

“Και λέει “εγώ λειτουργώ στο Περιστέρι”. Δεν θυμάμαι. “Αν θέλετε, να ‘ρθειτε ή αν θέλετε ποτέ, να σας κάνουμε ένα τραπέζι για τους φιλοξενούμενους”. Μου έδωσε το τηλέφωνο του, όμως δεν το έγραψα και δεν τον πήρα ποτέ”.

«Δεν τον πήρα γιατί πονηρεύτηκα κάτι, αλλά γιατί δεν χρειαζόταν να ‘ρθει να μας κάνει ένας παπάς το τραπέζι. Μόνος του μας προσέγγισε, βέβαια, ήταν ωραίος και ψηλός» συμπλήρωσε η Άννα Φόνσου.