Άλκηστις Πρωτοψάλτη για Μαρινέλλα: Η απουσία της κάνει κρότο εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήταν μία ευαίσθητη ύπαρξη

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μίλησε τηλεφωνικά για την απώλεια της Μαρινέλλας, η οποία πέθανε σε ηλικία 87 ετών, στην εκπομπή «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, το απόγευμα της Δευτέρας 30 Μαρτίου.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στη στενή σχέση που διατηρούσε με τη Μαρινέλλα, αλλά και στο αποτύπωμα που αφήνει πίσω της.

«Ήτανε πολύ καλή φίλη και υπήρχε πολύ όμορφη σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Την παρακολουθούσα σε όλες της τις παραστάσεις, ερχόταν κι εκείνη σε μένα. Πάντα με αγάπη, με όμορφες κουβέντες. Για μένα η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μία τραγουδίστρια, ήταν συναίσθημα, ήταν ιστορία, ήταν ένα κομμάτι μεγάλο της ζωής μας. Και η απουσία της κάνει κρότο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν μία ευαίσθητη ύπαρξη, που θα ζει στις καρδιές μας για πάντα», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Πιθανόν να το ήθελε και η ίδια. Για μένα η Μαρινέλλα ήταν μία φωνή που ούτως ή άλλως θα μείνει για πάντα, θα μεγαλώσει γενιές και γενιές. Έμπαινε σαν ένα ελαφρύ αεράκι απ’ τα ανοιχτά παράθυρα και δρόσιζε την ψυχή μας. Ένωνε τις παρέες. Έκρυβε μέσα της όλη την Ελλάδα. Και πραγματικά σας το λέω, έχω πολύ μεγάλη θλίψη για όλο αυτό που έχει συμβεί. Κάποιοι καλλιτέχνες δεν φεύγουν πραγματικά. Μένουν εδώ. Στα αυτιά μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας και μας χτυπούν αναμνήσεις».

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στάθηκε και στο προσωπικό αποτύπωμα που αφήνει ένας καλλιτέχνης: «Ξέρετε το πιο τρομερό πράγμα όταν φεύγει ένας καλλιτέχνης που έχεις αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι φεύγοντας παίρνει και ένα κομμάτι από τις αναμνήσεις σου. Γιατί αυτή η γυναίκα, με τα τραγούδια της, με την παρουσία της, με τη φωνή της, με το χαμόγελό της, με την αύρα που σκόρπιζε όταν έμπαινε κάπου, συνδύαζε ωραίες στιγμές, ευαίσθητες στιγμές, στιγμές ερωτικές με τους ανθρώπους. Και μοιραία, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, αυτά κατεβαίνουν στο μυαλό και το χτυπούν δεξιά κι αριστερά. Αυτές οι αναμνήσεις είναι πολύ βάσανο πολλές φορές».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Η Μαρινέλλα ήταν μία γυναίκα που με την προσωπικότητά της σημάδεψε και τη γενιά μου. Με το ταλέντο της που έβγαινε σαν ένας ήλιος και έσκαγε πάνω στη σκηνή. Με το μπρίο της… Ήταν μία γυναίκα με τσαγανό, με τρομερό χιούμορ. Χαμογελάω, γιατί μου έρχονται πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Είχε έναν ενθουσιασμό μικρού παιδιού και μία γενναιοδωρία μεγάλης κυρίας. Άφησε πίσω κάτι πολύ περισσότερο από τη μουσική. Θα μας λείψει».