Αλέξανδρος Τσουβέλας: Πετάνε δηλητήριο, επειδή δεν μπορούν να προσπαθήσουν, μέσω των social media

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και τη δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου, όπως είδαμε την Κυριακή στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός stand up comedian αναφέρθηκε αφενός στην καλή πορεία που σημειώνει το “Τότε και τώρα” στην prime time του ΣΚΑΪ και αφετέρου στα αρνητικά σχόλια που έλαβε για την πρώτη κινηματογραφική του απόπειρα.

Ειδικότερα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έχω ξαναπεί ότι είμαι άσχετος από νούμερα τηλεθέασης, δεν ξέρω τι είναι. Μου λένε “αυτό το τέταρτο έκανε 17%” και ρωτάω αν είναι καλό. Δεν ξέρω. “Με το 17 έμπαινες σε ένα ΤΕΙ τότε” τους έλεγα εγώ, τότε που δίναμε με δέσμες. Είναι μια διαδικασία που τη μαθαίνω”.

“Είμαι σε κουβέντες να ξανακάνουμε μια ταινία, να… ξανακαταστραφώ για δεύτερη φορά! Γιατί όχι; Δεν έχω πρόβλημα με τα σχόλια. Εάν στη ζωή ο κόσμος μπει σε μια διαδικασία να ακούει τους τριγύρω του, καλύτερα να μπει σε ένα δωμάτιο και να μην ξαναβγεί. Το πρόβλημα της εποχής είναι η κριτική και η προσέγγιση”.

“Δηλαδή το πως σε προσεγγίζει ο άλλος για να σε κρίνει. Πολλοί, επειδή δεν μπορούν να προσπαθήσουν, μέσω των social media πετάνε ένα δηλητήριο” συμπλήρωσε, επίσης, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1.