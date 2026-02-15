Αλέξανδρος Τσουβέλας: Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία, δοκιμάζω και βλέπω τα λάθη μου

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δηλώνει αποφασισμένος να κυνηγήσει τα όνειρά του, σε επαγγελματικό επίπεδο, παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Όπως λέει, μαθαίνει από τα λάθη του και φροντίζει να τα διορθώνει. Δεν πτοείται από τις αποτυχίες, ούτε «παίρνουν τα μυαλά του αέρα» μετά από επιτυχίες.

«Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου. Επειδή η ταινία (Η συμμορία της συμφοράς) δεν πήγε καλά, ούτε εισπρακτικά ούτε σε κριτικές, θα κάνω και τη δεύτερη για να μπω και άλλο μέσα. Η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζω και βλέπω τα λάθη μου» λέει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Μετανιώνω κιόλας. Δεν είμαι σαν κάποιους τύπους που λένε ”όχι, εγώ δεν έχω μετανιώσει για κάτι”. Αυτός που το λέει αυτό, κλαίει», πρόσθεσε ο ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Στην ίδια συνέντευξη, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κανένα παράπονο από την τηλεόραση. Όπως είπε, αν ένα τηλεοπτικό κανάλι ενδιαφέρεται για ένα πρόσωπο, θα το προσεγγίσει άμεσα για να δείξει τη διάθεσή του. «Δεν έχω καμία πικρία από την τηλεόραση. Έχουμε μάθει να μας αδικεί κάποιος γιατί βολεύονται πολλοί έτσι. Λένε ”Είμαι αδικημένος”. Αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι με σένα, θα μπει μπροστά και θα σου το δείξει», τόνισε.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε τονίσει προ ημερών ότι δέχτηκε επικριτικά σχόλια από άτομα που προφανώς δεν κατάλαβαν το περιεχόμενο ανάρτησής του. O stand-up comedian έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων μία δημοσίευση στο Facebook, σημειώνοντας πως ο «μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός» και πρόσθεσε ότι «είχε μόλις 12 followers».