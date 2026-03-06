Αλέξανδρος Τσουβέλας: Δεν έχω φανταστεί ποτέ να ‘χω μια γυναικούλα σπίτι, να την παρατήσω με δυο παιδιά και να κάνω ό,τι θέλω

MENOY

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έδωσε συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού και το κανάλι που διατηρεί στο Youtube, αυτή την εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, δε, ο κωμικός αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και τους λόγους για τους οποίους έχει επιλέξει να μην γίνει πατέρας μέχρι σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “αν έρθει ένα παιδί στην καθημερινότητα μας, δεν θα μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά. Δεν μπορείς να τα ‘χεις όλα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να δουλεύω τόσο. Αν ήθελα, θα είχα παιδιά γιατί και γω, ηλικιακά, είμαι 44 στα 45 τώρα”.

“Δεν φανταζόμουν ποτέ την ζωή μου να ‘μαι άδικος. Με την έννοια, εντάξει, μαλ…ίες έχω κάνει αλλά δεν έχω φανταστεί ποτέ την ζωή μου να ‘χω μια γυναικούλα σπίτι, να την παρατήσω με δυο παιδιά και να κάνω ό,τι θέλω. Και να ακολουθεί τη ζωή μου”.

“Είμαστε συνοδοιπόροι, είναι τιμή μου γιατί αυτή είναι κορυφαία γλύπτρια και ‘χει κερδίσει βραβεία, παγκόσμια χρυσά μετάλλια και ‘χει αγάλματα παντού. Ντρέπεται να το λέει και, όταν το λέω εγώ στις συνεντεύξεις, το πάει παρακάτω γιατί δεν μπορεί την προβολή. Την θαυμάζω γι’ αυτό που κάνει, γι’ αυτό που είναι” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στη νέα διαδικτυακή του συνέντευξη.

