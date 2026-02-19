MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ύδρα: Έως 200 ευρώ τη μέρα για τους κομπάρσους που θα συμμετέχουν στην ταινία του Μπραντ Πιτ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με αμοιβές που φτάνουν τα 200 ευρώ ημερησίως επιστρατεύονται δεκάδες κάτοικοι της Ύδρας για τις ανάγκες της μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο νησί.

Σύμφωνα με το protothema.gr, πολλοί ντόπιοι συμμετέχουν ως κομπάρσοι σε σκηνές που γυρίζονται κυρίως στο λιμάνι, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα αλλά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της αυθεντικής αναπαράστασης που απαιτεί το σενάριο, η παραγωγή αναμένεται να χρησιμοποιήσει ακόμη και ένα παλιό ιπτάμενο δελφίνι της γραμμής, το οποίο θα επιστρατευτεί ως βασικό σκηνικό για συγκεκριμένες λήψεις. Η παρουσία του κρίνεται κομβική για την ατμόσφαιρα των σκηνών, καθώς θα ενισχύσει τον ρεαλισμό του κινηματογραφικού περιβάλλοντος στο λιμάνι.

Ωστόσο, τα σχέδια της παραγωγής επηρεάστηκαν από τις καιρικές συνθήκες, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων και της βροχής που αναμένονται αύριο το πρωί, μέρος των προγραμματισμένων γυρισμάτων ματαιώθηκε και μετατέθηκε για τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, στο νησί έχει ήδη φτάσει ο Μπραντ Πιτ, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής φάσης της κινηματογραφικής δραστηριότητας. Ο διάσημος ηθοποιός ταξίδεψε διακριτικά με ταχύπλοο, συνοδευόμενος από στενούς συνεργάτες του, και μετά την άφιξή του κατευθύνθηκε σε ιδιωτική κατοικία όπου διαμένει.

Το επίκεντρο των γυρισμάτων βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού, όπου έχει στηθεί το βασικό σκηνικό της παραγωγής. Εκεί δεσπόζει ένα σύστημα τεχνητής βροχής με μεγάλες δεξαμενές νερού, αντλίες υψηλής ισχύος και γεννήτριες, εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας που θεωρείται ιδιαίτερα δαπανηρός και αποτυπώνει το υψηλό budget της ταινίας. Παράλληλα, η παραγωγή έχει μισθώσει τρία καταστήματα στην παραλιακή ζώνη, τα οποία έχουν μετατραπεί σε αποθήκη εξοπλισμού και σε σκηνικά, όπως εκδοτήριο εισιτηρίων για ιπτάμενο δελφίνι και παραδοσιακό καφενείο.

Η παρουσία του πολυπληθούς συνεργείου έχει ήδη αλλάξει τους ρυθμούς της καθημερινότητας στο νησί, με τα διαθέσιμα καταλύματα να είναι γεμάτα και τις επιχειρήσεις εστίασης να λειτουργούν σε αυξημένους ρυθμούς για την εξυπηρέτηση της παραγωγής.

Μπραντ Πιτ Ύδρα

Διαβάστε μας στο Google News

