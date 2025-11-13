MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία και πέθανε

THESTIVAL TEAM

Μια αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς με τον 40χρονο κρεοπώλη Νίκο Θεοδωρίδη να χάνει τη ζωή του όταν έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του.

Όπως αναφέρει το ειδήσεις.gr, μετά τον τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη με αποτέλεσμα ο 40χρονος κρεοπώλης να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η κηδεία του άτυχου κρεοπώλη θα γίνει σήμερα, Πέμπτη, μετά το μεσημέρι στο χωριό του, το Μαυρονέρι.

