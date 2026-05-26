Έλντα Πανοπούλου για Γωγώ Μαστροκώστα: Εύχομαι ο σύντροφος και η κόρη της να μπορέσουν να συνεχίσουν

«Είναι μια αρρώστια πολύ άδικη», δήλωσε η Έλντα Πανοπούλου, μιλώντας για τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Για τη Γωγώ Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.05.2026) σε ηλικία 56 ετών, μίλησε η Έλντα Πανοπούλου στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη.

«Είναι μια μεγάλη απώλεια. Είναι μια αρρώστια πολύ άδικη, οι περισσότεροι από εμάς την έχουμε βιώσει, στα σπίτια μας, στις οικογένειες μας…

Εύχομαι ο σύντροφός της και η κόρη της να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν με αυτή την πληγή και η ζωή τους να έχει τη γαλήνη που σίγουρα η Γωγώ θα ήθελε να έχουν. Η Γωγώ είχε ζωντάνια, ενέργεια και γοητεία… Ήταν μαχήτρια», είπε η Έλντα Πανοπούλου.