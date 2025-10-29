Θεσσαλονίκη: “Ξηλώνονται” για επισκευή “Ομπρέλες” του Ζογγολόπουλου που έχουν υποστεί φθορές – Δείτε φωτο

Δεκατρείς από τις «Ομπρέλες» του γλυπτού του Γιώργου Ζογγολόπουλου, που βρίσκεται στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, «ξηλώνονται» για να επισκευαστούν. Το γλυπτό έχει υποστεί σημαντικές φθορές και θα χρειαστεί, μαζί με άλλες τέσσερις που βρίσκονται εδώ και καιρό στις αποθήκες του δήμου, να ταξιδέψουν στην Αθήνα, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη συντήρηση από τους υπεύθυνους τους Ιδρύματος Ζογγολόπουλου.

Το ξεστήσιμο των Ομπρελών ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (29/10) και την ακριβής ζημιά θα διαπιστωθεί από τους ειδικούς. Εκτιμάται, πάντως, πως πιο σοβαρή είναι η κατάσταση μίας Ομπρέλας που έπεσε πέρσι τα Χριστούγεννα στη διάρκεια έντονης κακοκαιρίας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Οι περισσότερες φθορές καταγράφονται στις «Ομπρέλες» που βρίσκονται χαμηλά του γλυπτού, καθώς ο κόσμος κρατιέται από αυτές για να φωτογραφηθεί. Επίσης, προβλήματα δημιουργήθηκαν από τις σιδερένιες κλειδαριές που κρεμούν κάποιοι επισκέπτες στο γλυπτό, σε μια προσπάθεια να «κλειδώσουν» την αγάπη τους, αλλά και από τις καιρικές συνθήκες. Εργασίες επισκευής αναμένεται να γίνουν και στις «βροχές», τις μεταλλικές βέργες που υπάρχουν στο γλυπτό για να θυμίζουν τη βροχή που πέφτει επάνω στις ομπρέλες, και οι οποίες είναι επικίνδυνες για τυχόν ατυχήματα. Επιπλέον, ο δήμος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει ένα καλό καθάρισμα για να λάμψουν και πάλι σαν καινούργιες.

Το έργο του Γιώργου Ζογγολόπουλου έχει ύψος 13 μέτρα και βρίσκεται τοποθετημένο στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Πρόκειται για μία εικαστική σύνθεση από ανοξείδωτο χάλυβα, που αποτελεί ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την πόλη από το 1997, όταν και εγκαταστάθηκε, με αφορμή τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και τη μεταφορά των «Ομπρελών» από το ύψος του Ναυτικού Ομίλου στην ειδικά διαμορφωμένη ξύλινη εξέδρα, πλησίον του αγάλματος του Μέγα Αλέξανδρου, το γλυπτό αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο και έχει γίνει από τα πιο αγαπητά για τους Θεσσαλονικείς αλλά και για όλους τους τουρίστες.

Δείτε την ανάρτηση του Πρόδρομου Νικηφορίδη: