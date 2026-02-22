Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακό γκράφιτι για τον αδικοχαμένο φίλαθλο του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στην Ρουμανία – Δείτε την εικόνα

Ένας μήνας συμπληρώνεται σε λίγες ημέρες από την απίστευτη τραγωδία που συνέβη στην Ρουμανία, όταν επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Μάλιστα, όπως φαίνεται σε ανάρτηση στο Facebook, η μνήμη τους δεν ξεχνιέται. Πιο συγκεκριμένα, ο ένας εκ των επτά αετόπουλων, έγινε τοιχογραφία στο Δημοτικό στάδιο Αμπελοκήπων.

Το γκράφιτι απεικονίζει τον αδικοχαμένο φίλαθλο του ΠΑΟΚ, Χρήστο, που έχασε τη ζωή του την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, μαζί με άλλους έξι οπαδούς, στο πολύνεκρο τροχαίο.

Αναλυτικά η ανάρτηση

“Μια όχι και τόσο ευχάριστη τοιχογραφία, υλοποιήθηκε σε συννενόηση με τον Δήμαρχο Αμπελοκηπων – Μενεμένης στο Δημοτικό στάδιο Αμπελοκήπων.

Ο Χρηστάκης ήταν ένα από τα παιδιά που χάθηκαν στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Η οικογένεια του μαζί με τον Λευτέρη, τον Κυριάκο και τα υπόλοιπα παιδιά που είχα παρεα εκεί 3 ημέρες θέλησαν να κρατήσουν ζωντανό το χαμόγελο του στην γειτονιά όπου πέρασε κάποια από τα πιο όμορφα του χρόνια. Μπορεί να μην είχα την χαρά να τον γνωρίσω, αλλα από τις ιστορίες που άκουσα και από την αγάπη που έδειχναν οι περαστικοί και οι φίλοι του νιώθω να τον γνωρίζω χρόνια.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΧΡΗΣΤΟ!“.