MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Στο ΥΜΑΘ με τα τρακτέρ τους οι αγρότες – “Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν συναντήσουμε τον υπουργό” – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μπροστά από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατέληξαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, στο πλαίσιο κινητοποίησης που πραγματοποιούν σήμερα.

Συγκεκριμένα, αγρότες από την Επανομή και τη Θέρμη διέσχισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών και μπήκαν στο κέντρο της πόλης, καταλήγοντας έξω από το κτήριο του Διοικητήριου.

Οι ίδιοι επιθυμούν να συναντηθούν με εκπρόσωπο του ΥΜΑΘ ενώ δηλώνουν διατεθειμένοι να παραμείνουν έξω από το Διοικητήριο μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημά τους για συνάντηση με εκπρόσωπο της κυβέρνησης.

Μάλιστα έδεσαν συρματόσχοινο στην κεντρική πύλη του ΥΜΑΘ την οποία συνέδεσαν σε τρακτέρ, εκφράζοντας την πρόθεση ακόμη και να ρίξουν τη σιδερένια πόρτα. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί αφαίρεσαν το συρματόσχοινο.

«Ήρθαμε για σοβαρά θέματα για να δώσουμε τα αιτήματά μας στην κυβέρνηση και ο υπουργός το έσκασε από την πίσω πόρτα. Εμείς δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν τον δούμε», είπε ο αγρότης Βασίλης Μαυροσκάς.

Οι αγρότες θα βρεθούν έξω από το Διοικητήριο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για θέματα του κλάδου τους, όπως η μη καταβολή ενισχύσεων, αποζημιώσεων αλλά και τα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Δημογλίδου για Βορίζια: Αναζητούμε αν αφέθηκε οπλισμός στην ενδιάμεση διαδρομή μέχρι τα νοσοκομεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Με τις Γενικές Προξένους Ρουμανίας και Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Απίθανο γκολ με ανάποδο “ψαλίδι” μέσα στην χιονοθύελλα σε ποδοσφαιρικό αγώνα στον Καναδά – Δείτε το βίντεο

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Γιούλη Τσαγκαράκη για “Σέρρες”: “Ασχολήθηκα με τη βαθιά μοναξιά της Σταματίνας που δεν μπορούσε κι αυτή να εξηγήσει”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Λαφιάτης… φαντομάς αναστάτωσε γειτονιά στον Εύοσμο- “Τρεις μήνες τον κυνηγούσα” – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Σε όλη τη χώρα από το 2026 οι δωρεάν υπηρεσίες των ΚΟΜΥ – Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες