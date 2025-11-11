Θεσσαλονίκη: Στο ΥΜΑΘ με τα τρακτέρ τους οι αγρότες – “Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν συναντήσουμε τον υπουργό” – Δείτε βίντεο

Μπροστά από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατέληξαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, στο πλαίσιο κινητοποίησης που πραγματοποιούν σήμερα.

Συγκεκριμένα, αγρότες από την Επανομή και τη Θέρμη διέσχισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών και μπήκαν στο κέντρο της πόλης, καταλήγοντας έξω από το κτήριο του Διοικητήριου.

Οι ίδιοι επιθυμούν να συναντηθούν με εκπρόσωπο του ΥΜΑΘ ενώ δηλώνουν διατεθειμένοι να παραμείνουν έξω από το Διοικητήριο μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημά τους για συνάντηση με εκπρόσωπο της κυβέρνησης.

Μάλιστα έδεσαν συρματόσχοινο στην κεντρική πύλη του ΥΜΑΘ την οποία συνέδεσαν σε τρακτέρ, εκφράζοντας την πρόθεση ακόμη και να ρίξουν τη σιδερένια πόρτα. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί αφαίρεσαν το συρματόσχοινο.

«Ήρθαμε για σοβαρά θέματα για να δώσουμε τα αιτήματά μας στην κυβέρνηση και ο υπουργός το έσκασε από την πίσω πόρτα. Εμείς δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν τον δούμε», είπε ο αγρότης Βασίλης Μαυροσκάς.

Οι αγρότες θα βρεθούν έξω από το Διοικητήριο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για θέματα του κλάδου τους, όπως η μη καταβολή ενισχύσεων, αποζημιώσεων αλλά και τα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.