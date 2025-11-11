Μπήκαν στη Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ – Εντείνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Απόβαση με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης αγρότες.
Συγκεκριμένα, αγρότες από την Επανομή και τη Θέρμη διέσχισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών και μπήκαν στην πόλη, με προορισμό το ΥΜΑΘ.
Οι αγρότες θα βρεθούν έξω από το Διοικητήριο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για θέματα του κλάδου τους, όπως η μη καταβολή ενισχύσεων, αποζημιώσεων αλλά και τα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.
Δείτε βίντεο: