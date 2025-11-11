MENOY

Μπήκαν στη Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ – Εντείνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δείτε βίντεο

Απόβαση με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης αγρότες.

Συγκεκριμένα, αγρότες από την Επανομή και τη Θέρμη διέσχισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών και μπήκαν στην πόλη, με προορισμό το ΥΜΑΘ.

Οι αγρότες θα βρεθούν έξω από το Διοικητήριο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για θέματα του κλάδου τους, όπως η μη καταβολή ενισχύσεων, αποζημιώσεων αλλά και τα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Δείτε βίντεο:

Θεσσαλονίκη

