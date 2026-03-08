MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί διένειμαν έντυπο υλικό για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

THESTIVAL TEAM

Δράση στην πλατεία Αριστοτέλους από τα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (08/03).

Στο πλαίσιο του εορτασμού της διεθνούς ημέρας γυναικών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, οι αστυνομικοί διένειμαν έντυπο υλικό σε πεζούς και οδηγούς.

Η αστυνόμος Α, Τριανταφυλλιά Σαφραλιώτη, επικεφαλής του γραφείου αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας Αμπελοκήπων, κατά τη διάρκεια της δράσης της ΕΛΑΣ δήλωσε από πλευράς της πως:

«Η Ελληνική Αστυνομία ξεκινάει από σήμερα μια πανελλαδική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η οποία θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος μηνός. Στο πλαίσιο αυτό θα μοιράζεται έντυπο υλικό σε σημεία και χώρους που παρατηρείται μεγάλη επισκεψιμότητα, προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν την ισότητα, τον σεβασμό και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, καθώς και το πώς μπορεί να γίνει σωστά μια καταγγελία».

